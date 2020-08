Australia ghi nhận số ca Covid-19 thấp nhất trong hơn 3 tuần

Theo thông tin từ các cơ quan y tế của Australia, ngày 13/8, bang Victoria chỉ ghi nhận 278 ca Covid-19 mới, đánh dấu mức tăng hàng ngày thấp nhất trong 26 ngày gần đây. Cũng trong ngày hôm nay, bang Victoria đã có thêm 8 nạn nhân tử vong do dịch bệnh, giảm mạnh so với con số kỷ lục là 21 trường hợp được ghi nhận ngày 12/8.

Cảnh sát kiểm tra một điểm cách ly người dân trở về từ nước ngoài tại thành phố Melbourne. Ảnh Aaron Francis

Từ thứ Năm tuần trước, số ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày tại điểm nóng dịch bệnh ở Victoria đã bắt đầu giảm khiến mọi người cho rằng các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy số ca nhiễm hàng ngày đã giảm mạnh trong 1 tuần trở lại đây nhưng hiện Victoria vẫn đang có khoảng 3.000 ca bệnh không rõ nguồn lây nhiễm và con số này vẫn tiếp tục tăng. Trước tình trạng này, chính quyền bang Victoria tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ triệt để các biện pháp phòng dịch và cơ quan y tế cần chủ động truy vết nguồn lây nhiễm để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh.



Trong khi đó tại New South Wales, bang đông dân nhất Australia ngày hôm nay ghi nhận 12 ca mắc mới và 1 trường hợp tử vong do Covid-19 là một phụ nữ trên 80 tuổi. Tuy số ca nhiễm mới tại New South Wales hiện ở mức thấp nhưng vẫn duy trì khoảng 10 đến 20 trường hợp mới mỗi ngày và đáng chú ý tỷ lệ thanh thiếu niên mắc Covid-19 đã tăng trong vài tuần gần đây.

Chính quyền New South Wales cũng cho biết, có khoảng 1/3 người dân bang này sử dụng khẩu trang khi ra ngoài đường và khẳng địngh hành động này góp phần quan trọng vào việc hạn chế số ca lây nhiễm trong cộng đồng. Mặc dù đã công nhận tác dụng của khẩu trang song đến lúc này chính quyền bang New South Wales cũng không ban hành quy định bắt buộc người dân phải sử dụng khẩu trang khi ra ngoài đường.

Australia hiện có tổng cộng 22.356 người bị Covid-19, gần 12.800 người đã khỏi bệnh và 361 trường hợp tử vong./.