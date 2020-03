Australia hủy tổ chức Lễ hội ánh sáng VividSydney do dịch Covid-19

Tính đến 10h sáng 15/3, Australia đã ghi nhận 250 ca nhiễm Covid-19, tăng 50 trường hợp so với cùng thời điểm ngày 14/3. Trong đó, số ca mắc tại bang New South Wales trong 24 giờ qua đã tăng vọt, với 20 trường hợp dương tính mới, một con số kỷ lục kể từ đầu mùa dịch cho đến nay. Tính đến thời điểm này, New South Wales có 112 ca mắc Covid-19, chiếm một nửa trên tổng số ca nhiễm trên toàn Australia.

Australia hủy tổ chức Lễ hội ánh sáng VividSydney vì Covid-19. (Ảnh: TheStar)

Bộ Y tế New South Wales cho biết, trong số 112 trường hợp mắc Covid-19 của bang này, có 51 trường hợp nhiễm bệnh ở nước ngoài, 32 người bị lây nhiễm sau khi tiếp xúc một bệnh nhân Covid-19 ở trong nước và nguyên nhân nhiễm bệnh của các trường hợp còn lại đang được điều tra.

Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng đột biến, bang New South Wales đã phải hủy bỏ nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và tôn giáo lớn như lễ hội ngày thánh St Patrick và triển lãm Phục sinh tại Sydney. Đáng chú ý, trong một thông báo mới nhất, thành phố Sydney tuyên bố sẽ hủy tổ chức Lễ hội ánh sáng VividSydney.

Lễ hội ánh sáng VividSydney được tổ chức hàng năm, thu hút hơn 2 triệu du khách đến với thành phố Sydney và bang New South Wales, đồng thời mang về cho nền kinh tế của bang này ít nhất hàng chục triệu AUD./.

