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Australia kéo dài thời gian giảm thuế xăng dầu đến đầu tháng 8

Chủ Nhật, 19:23, 21/06/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn chưa chắc chắn, ngày 21/6, Australia thông báo nước này sẽ kéo dài thời gian giảm thuế đối với xăng dầu thêm 1 tháng nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân.


Hôm nay (21/6), Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết chính phủ của ông sẽ kéo dài thời gian giảm thuế đối với xăng dầu thêm 1 tháng cho đến đầu tháng 8. Tuy nhiên, mức giảm trong tháng tới chỉ là 16 cent/lít, bằng một nửa so với mức giảm trước đó. Mức giảm lần này sẽ giúp người dân tiết kiệm trung bình 11 AUD cho mỗi bình xăng thay vì 23 AUD/bình xăng như trước đó.

Thủ tướng Albanese cho biết, việc kéo dài thời gian giảm thuế đối với nhiên liệu diễn ra khi nền kinh tế và nguồn cung nhiên liệu cần thời gian để phục hồi và nước này sẽ từng bước đưa mức thuế nhiên liệu quay trở lại bình thường.

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Australia giảm thuế nhiên liệu từ cuối tháng 3/2026 để giảm sức ép đối với người dân. (Ảnh: Louie Douvis)

Bên cạnh đó, chính phủ Australia cũng sẽ giảm 16 xen phí sử dụng đường bộ cho xe tải hạng nặng cho đến đầu tháng 8/2026 để giúp các tài xế xe tải duy trì hoạt động vận tải ở nước này.

Việc kéo dài thời gian giảm thuế nhiên liệu và giảm phí sử dụng đường bộ cho xe tải hạng nặng cũng tiếp tục góp phần làm giảm tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông tới người dân nước này.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2026, Chính phủ Australai đã giảm thuế xăng dầu tới 32 xen/lít trong 3 tháng, tức là cho đến hết ngày 30/6 tới và hoãn đợt tăng thuế thêm 6 tháng nữa.

Việc kéo dài thời gian giảm thuế xăng dầu diễn ra trong bối cảnh so với hồi tháng 3/2026, giá xăng dầu ở hầu hết các thành phố lớn ở nước này đã giảm 90 xen/lít và dầu diesel giảm khoảng 1 AUD/lít. Ở một số nơi, giá xăng đã về như giai đoạn trước khi xung đột bùng phát.

Việt Nga/VOV-Australia
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