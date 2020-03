Australia khan hiếm thiết bị y tế chống dịch Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 đang lây lan với tốc độ ngày càng nhanh trong những ngày gần đây tại Australia mặc dù chính quyền nước này liên tục cập nhật các biện pháp chống dịch mới. Tuy nhiên, cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Australia giờ đây đang phải đối mặt với những khó khăn mới, đó là nguy cơ thiếu hụt các trang thiết bị y tế, bao gồm cả những thiết bị bảo hộ dành cho các y bác sĩ, những người đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến không khoan nhượng với dịch bệnh.

Các nhân viên y tế mặc trang thiết bị bảo hộ phun thuốc khử trùng chống dịch. Ảnh minh họa: AP.

Khan hiếm do nhu cầu tăng cao đột biến

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Australia, người dân địa phương đã đổ xô đến các hàng thuốc để mua và tích trữ các sản phẩm y tế phòng dịch. Bắt đầu từ các loại khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn, khăn ướt khử trùng sau đó là đến tất cả các sản phẩm khử trùng khác có chứa cồn y tế đều lần lượt cháy hàng.

Đối với các bệnh viện và cơ sở y tế, tuy có nguồn cung cấp ổn định bởi đã có hợp đồng từ trước với các nhà cung cấp nhưng tình trạng thiếu trang thiết bị bảo hộ y tế và phòng dịch cũng đã lần lượt xuất hiện tại các phòng khám và bệnh viện. Bác sĩ Maria Boulton ở thành phố Brisbane cho biết, ngay từ đầu mùa dịch, nhiều phòng khám đa khoa lâm sàng đã phải ngừng hoạt động do số ca nhiễm Covid-19 tăng cao trong khi các bác sĩ không có các thiết bị bảo vệ cần thiết.

Sự việc này đã khiến không ít các y bác sĩ phải lên tiếng kêu gọi người dân ngừng tích trữ các mặt hàng rất cần thiết cho công việc hàng ngày của đội ngũ nhân viên y tế bao gồm khẩu trang và các dung dịch sát khuẩn. Tuy nhiên, những lời kêu gọi này có vẻ như không có hiệu quả trước tâm lý lo ngại dịch bệnh của người dân ngày càng tăng cao.

Khan hiếm do thiếu nguồn cung

Một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng khan hiếm là do nguồn cung sụt giảm. Trong một thông báo mới đây, AMA Medical Products, một nhà cung cấp các sản phẩm y tế lớn của Australiacho biết, hiện công ty này không còn các thiết bị bảo hộ tế quan trọng bao gồm khẩu trang và găng tay phẫu thuật để cung ứng cho các bệnh viện do đã hết nguồn cung cấp.

Lãnh đạo Công ty AMA cho biết, trong nhiều ngày gần đây công ty đã phải hủy các đơn đặt hàng khẩn cấp đối với các mặt hàng như khẩu trang, găng tay và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác do năng lực cung ứng của các nhà sản xuất cũng có giới hạn nhất định và tình trạng này chưa biết đến khi nào có thể được khôi phục.

Cũng theo AMA, hiện khả năng cung cấp các sản phẩm khử khuẩn cho các bệnh viện của công ty này bao gồm như dung dịch khử trùng tay, dung dịch tẩy rửa, các loại khăn lau và thuốc khử trùng cũng đang dần cạn kiệt./.

Bang New York (Mỹ) cảnh báo thiếu trang thiết bị y tế chống Covid-19 VOV.VN - Thị trưởng New York Bill de Blasio hôm qua (22/3) tuyên bố dịch Covid-19 ở New York còn xấu hơn nữa, một phần do thiếu các trang thiết bị y tế.

Thiếu các thiết bị hỗ trợ điều trị bệnh nhân hô hấp

Tình trạng thiếu hụt không những xảy ra đối với các thiết bị bảo vệ mà còn đối với nhiều loại máy móc chuyên dụng trong lĩnh vực y tế. Trong một bài trả lời phỏng vấn hãng tin ABC hôm nay (24/3), Bộ trưởng Công nghiệp Australia Karen Andrew cho biết, các cơ quan liên quan đang xem xét khả năng chuyển đổi công năng và tái sử dụng một số thiết bị y tế bao gồm thiết bị chống ngưng thở khi ngủ, máy gây mê và máy thở dùng cho động vật… để sử dụng cho công tác chống dịch. Tuy nhiên, bà Karen Andrew cũng cho biết, quyết định sẽ chỉ là tạm thời trong thời gian chờ nguồn cung thiết bị từ nước ngoài và các công ty trong nước.

Chính phủ Australia nỗ lực cung ứng các vật tư y tế quan trọng

Bà Karen Andrew cho biết, hoạt động sản xuất các trang thiết bị y tế phục vụ công tác chống dịch Covid-19 đang được đẩy mạnh. Nhiều công ty dược phẩm đang hoạt động gấp 5 lần công suất thường lệ để có thể cung ứng cho thị trường 90.000 chai dung dịch khử trùng tay mỗi ngày. Đáng chú ý, Quân đội Australia cũng đã làm việc với các nhà sản xuất địa phương và cung cấp nhân lực để tăng gấp đôi công suất sản xuất khẩu trang phẫu thuật của một nhà máy ở Shepparton.

Theo Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt, chính quyền liên bang và các địa phương đã phối hợp thiết lập 175 phòng khám hô hấp kể từ khi bùng phát dịch bệnh tại Australia và theo kế hoạch sẽ có thêm 31 phòng khám khác đi vào hoạt động trên khắp cả nước trong tuần tới. Ông Greg Hunt cho biết, hoạt động sản xuất khẩu trang y tế đã được đẩy mạnh hết công suất trong những ngày qua và khoảng 1,5 triệu khẩu trang đã được đưa ra thị trường. Dự kiến, đến cuối tháng 4 tới, các công ty sẽ cung cấp cho thị trường 54 triệu khẩu trang y tế các loại. Ngoài ra, Australia cũng đã nhận được 97.000 bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 từ các nhà cung cấp nước ngoài và 100.000 bộ khác đã được đảm bảo và chuyển đến trong thời gian tới.

Liên quan đến phát biểu của bà Karen Andrew, ông Greg Hunt cho biết các cơ sở y tế đã được đảm bảo 2.000 máy thở sử dụng cho các phòng chăm sóc đặc biệt và Bộ Y tế liên bang đã có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng máy thở cho các cơ sở điều trị hô hấp. Ngoài ra, chính phủ đang phối với với các đơn vị sản xuất trong nước để bổ sung thêm 5.000 máy thở xâm lấn và không xâm lấn trong thời gian tới./.