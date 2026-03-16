Australia không cử tàu chiến đến eo biển Hormuz

Mặc dù không phải là thành viên NATO, Australia thường xuyên tham gia các chiến dịch quân sự do NATO dẫn đầu. Vì vậy, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh NATO tham gia chiến dịch quân sự chống Iran tại eo biển Hormuz, dư luận Australia lo ngại nước này có thể bị cuốn vào cuộc xung đột.

Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 16/3, Bộ trưởng Giao thông Australia Catherine King khẳng định Canberra sẽ không cử tàu chiến tới eo biển Hormuz để đối phó Iran nhằm khai thông tuyến vận tải biển quốc tế. Bà cho biết Australia hiện tập trung chuẩn bị các phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra khủng hoảng kinh tế do hệ quả từ xung đột tại Trung Đông, thay vì triển khai lực lượng quân sự tới khu vực này.

Tuần trước, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này sẽ chuyển tên lửa không đối không tầm trung AMRAAM cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cử một máy bay cảnh báo sớm E-7A Wedgetail tới khu vực Vùng Vịnh trong vòng 4 tuần nhằm bảo vệ công dân Australia đang sinh sống tại đây.

Quyết định này cho thấy Australia dù không trực tiếp tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Iran nhưng đã bắt đầu có những động thái can dự nhất định vào cuộc xung đột, làm dấy lên lo ngại trong dư luận trong nước. Trước những băn khoăn này, Ngoại trưởng Australia Penny Wong khẳng định việc triển khai tên lửa và máy bay do thám tới khu vực chỉ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ, không phải để tham gia các hoạt động tấn công.