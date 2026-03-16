Australia không cử tàu chiến đến eo biển Hormuz

Thứ Hai, 10:56, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ vừa kêu gọi đồng minh NATO tham gia chiến dịch quân sự chống lại Iran tại eo biển Hormuz, ngày 16/3, Australia khẳng định nước này sẽ không cử tàu chiến tham gia chiến dịch của Mỹ.

Mặc dù không phải là thành viên NATO, Australia thường xuyên tham gia các chiến dịch quân sự do NATO dẫn đầu. Vì vậy, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh NATO tham gia chiến dịch quân sự chống Iran tại eo biển Hormuz, dư luận Australia lo ngại nước này có thể bị cuốn vào cuộc xung đột.

Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 16/3, Bộ trưởng Giao thông Australia Catherine King khẳng định Canberra sẽ không cử tàu chiến tới eo biển Hormuz để đối phó Iran nhằm khai thông tuyến vận tải biển quốc tế. Bà cho biết Australia hiện tập trung chuẩn bị các phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra khủng hoảng kinh tế do hệ quả từ xung đột tại Trung Đông, thay vì triển khai lực lượng quân sự tới khu vực này.

australia khong cu tau chien den eo bien hormuz hinh anh 1
Bộ trưởng Giao thông Australia Catherine King. Ảnh: Alex Ellinghausen

Tuần trước, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này sẽ chuyển tên lửa không đối không tầm trung AMRAAM cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cử một máy bay cảnh báo sớm E-7A Wedgetail tới khu vực Vùng Vịnh trong vòng 4 tuần nhằm bảo vệ công dân Australia đang sinh sống tại đây.

Quyết định này cho thấy Australia dù không trực tiếp tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Iran nhưng đã bắt đầu có những động thái can dự nhất định vào cuộc xung đột, làm dấy lên lo ngại trong dư luận trong nước. Trước những băn khoăn này, Ngoại trưởng Australia Penny Wong khẳng định việc triển khai tên lửa và máy bay do thám tới khu vực chỉ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ, không phải để tham gia các hoạt động tấn công.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: Australia eo biển Hormuz tàu chiến đóng cửa eo biển Hormuz
Tin liên quan

Ông Trump: NATO sẽ có tương lai rất tồi tệ nếu không giúp Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 cảnh báo NATO có thể đối mặt với “một tương lai rất tồi tệ” nếu các đồng minh không tham gia hỗ trợ Mỹ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 cảnh báo NATO có thể đối mặt với “một tương lai rất tồi tệ” nếu các đồng minh không tham gia hỗ trợ Mỹ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Nóng thế giới ngày 16/3: Trung Quốc và Anh trước đề xuất gửi tàu chiến tới Hormuz

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 16/3/2026): Phản ứng của Anh và Trung Quốc trước đề xuất của ông Trump về gửi chiến hạm tới eo biển Hormuz; Iran chỉ cấm tàu Mỹ và Israel đi qua Hormuz; UAE chỉ trích gay gắt Iran…

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 16/3/2026): Phản ứng của Anh và Trung Quốc trước đề xuất của ông Trump về gửi chiến hạm tới eo biển Hormuz; Iran chỉ cấm tàu Mỹ và Israel đi qua Hormuz; UAE chỉ trích gay gắt Iran…

Vì sao Iran dễ dàng đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới?

VOV.VN - Tehran sở hữu lợi thế cực lớn trong việc khống chế eo biển Hormuz - huyết mạch hàng đầu của kinh tế thế giới. Iran luôn sẵn sàng chơi lá bài này và họ đã xuống tay một cách quyết liệt để đối phó với chiến dịch tập kích kéo dài của Mỹ và Israel.

VOV.VN - Tehran sở hữu lợi thế cực lớn trong việc khống chế eo biển Hormuz - huyết mạch hàng đầu của kinh tế thế giới. Iran luôn sẵn sàng chơi lá bài này và họ đã xuống tay một cách quyết liệt để đối phó với chiến dịch tập kích kéo dài của Mỹ và Israel.

