Tại Australia, AI đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Tuy vậy các nhà nghiên cứu ở Australia cho rằng cần sử dụng AI có chừng mực trong trường học, đặc biệt là ở những năm đầu đến trường.

Ảnh minh họa: Reuters.

Tổ chức Nghiên cứu Giáo dục Australia (AERO), một cơ quan của chính phủ Australia, vừa công bố các khuyến nghị về việc sử dụng AI trong trường học. Theo đó, cơ quan này cho rằng, việc cho trẻ em nhỏ tuổi sử dụng AI trong trường học sẽ có nguy cơ làm gián đoạn quá trình học tập của các em. Tiến sỹ Jenny Donovan, Giám đốc tổ chức này khẳng định, AI “có thể trở thành yếu tố gây xao nhãng".

Tiến sỹ Donovan cho biết, điều nguy hiểm của việc sử dụng AI trong trường học là nó tạo ra “ảo giác về việc học tập”. Các nghiên cứu ở nước ngoài chỉ ra rằng những học sinh, sinh viên sử dụng AI thường không thể tái lập kết quả học tập của mình khi không còn sự hỗ trợ của công nghệ này trong các kỳ thi. Hiện tượng này chính là kết quả của quá trình phụ thuộc quá nhiều vào AI, sử dụng AI để suy nghĩ thay mình và điều này tạo ra rủi ro lớn đối với quá trình học tập. Bà Donovan khẳng định “nếu không tự suy nghĩ, hoặc không thực hiện việc đó đủ nhiều thì học sinh sẽ không bao giờ tích lũy được kiến thức cần thiết để trở thành người có tư duy độc lập, sáng tạo và biết phản biện”.

Chính vì vậy, bà Donovan cho rằng, không nên cho học sinh lớp 1, 2, 3 sử dụng AI. Sau giai đoạn này, AI chỉ nên được sử dụng một cách thận trọng, kết hợp với các phương pháp giảng dạy truyền thống, như giảng dạy trực tiếp. Bà Donovan khẳng định, "điều thực sự quan trọng là học sinh phải có được nền tảng kiến ​​thức vững chắc, những kiến ​​thức được lưu giữ trong trí nhớ dài hạn, đã thực sự được các em học hỏi và thẩm thấu”. Và "nếu các em không xây dựng được nền tảng kiến ​​thức đó, mà thay vào đó lại luôn dựa dẫm vào AI hoặc các công cụ hỗ trợ khác, thì các em sẽ không thể phát triển kiến ​​thức và tư duy của mình trong suốt chặng đường đời sau này".

Theo bà Donovan, AI nên được sử dụng rộng rãi hơn ở học sinh trung học và sinh viên đại học. Tuy vậy cho dù AI được sử dụng nhiều hơn ở lứa tuổi thanh niên thì sinh viên cũng được khuyên không nên sử dụng AI quá nhiều ở nhà và trường học thì cần đảm bảo rằng vẫn có không gian để học sinh, sinh viên phải tự mình vận dụng trí não, thay vì chỉ đơn thuần phó mặc việc học cho các thiết bị.