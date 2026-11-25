Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells thông báo về việc dự luật Nghĩa vụ chăm sóc kỹ thuật số vừa được Quốc hội thông qua nhằm bảo vệ người dân nước này khỏi các tác hại của môi trường trực tuyến. Luật này là bước ngoặt khi thiết lập các tiêu chuẩn an toàn cơ bản cho các dịch vụ trực tuyến mà người dân nước này sử dụng hàng ngày, đồng thời trao thêm quyền tự chủ cho người dân và tăng quyền cho cơ quan quản lý trong lúc gia tăng trách nhiệm của các nền tảng xã hội đối với việc bảo vệ người sử dụng.

Logo một số mạng xã hội. Ảnh: Elevatealaska.

Bộ trưởng truyền thông Australia Anika Wells chia sẻ 4 nội dung lớn mà luật mới sẽ tạo ra sự thay đổi trong việc vận hành và sử dụng các nền tảng xã hội ở nước này: “Trước tiên, luật này sẽ trao cho người dân Australia quyền khởi kiện dân sự. Điều này cho phép các cá nhân cũng như các tập thể có quyền kiện các nền tảng số khi các nền tảng này vi phạm nghĩa vụ bảo vệ người sử dụng. Thứ hai, luật cũng bổ sung các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư. Thứ ba, luật cũng tăng thêm quyền cho Ủy ban An ninh mạng trong việc yêu cầu gỡ bỏ các nội dung gây hại. Thứ tư, luật này cũng sẽ đưa các công cụ gây nghiện vào danh mục rủi ro cần được đánh giá trong các bản đánh giá rủi ro trình lên Ủy ban An ninh mạng”.

Luật mới cũng quy định nếu các công ty công nghệ không thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thì có thể bị phạt tới 5% tổng doanh thu toàn cầu hoặc hơn 100 triệu AUD, tùy thuộc vào số tiền phạt nào lớn hơn.

Sau khi trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội, Australia tiếp tục là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành các quy định trao quyền cho người dân kiểm soát các thuật toán đối với tài khoản của mình trên nền tảng xã hội và yêu cầu các công ty công nghệ phải tạo dựng môi trường an toàn cho người sử dụng.

Bộ trưởng Anika Wells khẳng định đây là cuộc cải cách mang tính đột phá, cho thấy chính phủ nước này quyết tâm xây dựng không gian an toàn cho cho người sử dụng, trong đó có trẻ em. Luật này sẽ có hiệu lực trong 12 tháng tới.