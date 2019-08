Australia lên án các hành động “cưỡng bức” của Trung Quốc ở Biển Đông

Chính phủ Australia ngày 2/8 đã chính thức lên tiếng phản đối các hành động gần đây của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông, trong đó bao gồm việc Trung Quốc cản trở hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam.



Trong một tuyên bố chung được đưa ra vào tối 2/8 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Ngoại trưởng Mỹ MikePompeo, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và Ngoại trưởng Australia Marise Payne đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động “cưỡng bức” đơn phương của nước này tại Biển Đông.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne. Ảnh: The Australia

Tuyên bố nêu rõ, Mỹ, Nhật Bản và Australia tỏ quan ngại về việc Trung Quốc triển khai các hệ thống tên lửa tiên tiến ở Biển Đông và có những báo cáo tin cậy cho thấy nước này cản trở các dự án khai thác dầu khí đã hoạt động lâu nay của Việt Nam. Ngoại trưởng ba nước tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ đối tác để thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc đảo Thái Bình Dương nhằm tăng cường an ninh, đồng thời nhấn mạnh rằng nỗ lực chung của Mỹ, Nhật Bản và Australia nhằm thúc đẩy ổn định ở Đông Nam Á thông qua các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực hàng hải và an ninh.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne khẳng định, bản tuyên bố chung thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mỹ, Nhật Bản và Australia đối với sự rộng mở và tôn trọng luật pháp quốc tế trên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo kế hoạch, hội nghị bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng thường niên Australia-Mỹ, gọi tắt là Ausmin sẽ được tổ chức tại Sydney từ ngày 3-5/8 tới. Các nội dung dự kiến sẽ được các quan chức Mỹ và Australia trao đổi gồm những diễn biến tiêu cực gần đây tại Biển Đông và hành động của Trung Quốc, khả năng Australia tham gia Chiến dịch Sentinel do Mỹ khởi xướng nhằm bảo đảm an ninh hàng hải cho các tàu thuyền di chuyển trên vịnh Ba Tư và những vấn đề liên quan đến an ninh mạng./.