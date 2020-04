Australia lo ngại sân bay Adelaide có thể trở thành nơi lây lan Covid-19

Ngày 1/4, có 5 nhân viên bốc vác hành lý của hãng hàng không Qantas và 2 người nhà của các nhân viên này vừa được xác nhận mắc Covid-19, nâng tổng số ca Covid-19 tại sân bay Adelaide lên 13 trường hợp. Hiện nay khoảng 100 nhân viên làm việc tại sân bay cùng ca với những người bị bệnh đã được yêu cầu cách ly theo dõi.

Sân bay Adelaide đang trở thành điểm nóng mới về dịch Covdi-19 tại Australia. Ảnh: 981 ABC Adelaide

Trong bối cảnh này, Sở y tế bang Nam Australia đã yêu cầu tất cả những người đã tới sân bay Adelaide trong 2 tuần qua phải theo dõi sức khỏe chặt chẽ và ngay lập tức đi xét nghiệm nếu cảm thấy không khỏe.

Trong khi đó, các du thuyền tại bang New South Wales và Tây Australia tiếp tục làm chính quyền nước này đau đầu khi tàu vẫn đậu ở vùng biển của các bang song hành khách và thủy thủ đoàn trên các du thuyền này không được lên bờ do chính quyền các bang lo ngại có thể mang theo các ca bệnh Covid-19.



Hiện tại dịch Covid-19 tại Australia đang có chiều hướng giảm dần khi số ca mới tuy tăng nhưng tỷ lệ lại giảm mạnh so với tuần trước, từ 25%-30% xuống còn 9%. Thậm chí ở bang New South Wales, bang có nhiều ca Covid-19 nhất thì tỷ lệ ca mắc mới chỉ là gần 6% trong ngày hôm qua.

Đánh giá đây là tín hiệu tích cực, song Phó Giám đốc Y tế Australia Paul Kelly cho rằng chính quyền và người dân nước này không nên lơ làm mà cần phải tiếp tục tuân thủ các quy định về cách ly và giãn cách xã hội trong vài tháng tới để đạt được mục tiêu khống chế dịch Covid-19. Bên cạnh đó, giáo sư Paul Kelly cũng nhận định, Australia khó có thể loại trừ dịch bệnh Covid-19 mà không có vaccine.

Trong hai ngày vừa qua, cảnh sát đã được triển khai ở rất nhiều nơi tại Australia để kiểm tra việc người dân tuân thủ các quy định về cách ly và giãn cách xã hội. Có môt người tại bang New South Wales đã bị phạt 1.000 AUD do đứng uống bia với 3 người bạn bên ngoài một khách sạn, trong khi 6 người khác bị cảnh sát bang Victoria phạt từ hơn 900 AUD cho tới hơn 1.600 AUD do đã ra đường không phải vì mục đích thiết yếu.

Tính đến tối nay, số ca Covid-19 tại Australia đã lên đến hơn 4.800 trường hợp, trong đó 21 người đã thiệt mạng./.