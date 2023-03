Australia ngăn công ty Trung Quốc tăng cổ phần tại công ty khai thác đất hiếm

Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers ngày 1/3 cho biết ông không ủng hộ Quỹ Ngọc Tiêu (Yuxiao Fund) nâng vốn tại công ty khai thác mỏ Northern Minerals của Australia từ 9,9% lên đến 19,9%.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers. Nguồn: AAP

Bộ trưởng Chalmers cho hay, quyết định này được đưa ra dựa trên lời khuyên của Ban đánh giá đầu tư nước ngoài. Theo ông Chalmers, “quyết định này phù hợp với các quyết định mà chính quyền trước đó tại Australia đã đưa ra”.

Từ năm 2022, Quỹ Ngọc Tiêu đã nộp đơn lên Ban đánh giá đầu tư nước ngoài của Australia để đề nghị tăng cổ phần tại công ty Northern Minerals. Tuy vậy, vào ngày 15/2 vừa qua, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã quyết định không thông qua đề nghị này sau khi nhận được lời khuyên từ Ban đánh giá đầu tư nước ngoài.

Theo truyền thông Austtralia, công ty khai thác mỏ Northern Minerals sở hữu mỏ đất hiếm Browns Range nằm ở phía Nam bang Tây Australia. Mỏ này được hy vọng có thể khai thác một lượng dysprosium đáng kể. Dysprosium là một nguyên liệu quan trọng được sử dụng để sản xuất xe điện và được dùng trong các thanh điều khiển trong các lò phản ứng hạt nhân, nam châm và các ứng dụng công nghiệp khác.

Truyền thông Australia cũng cho hay, Quỹ Ngọc Tiêu đăng ký tại Singapore là danh mục đầu tư của một người mang quốc tịch Trung Quốc có tên là Ngô Ngọc Tiêu (Yuxiao Wu). Người này cũng sở hữu công ty khai thác mỏ ở Mozambique, nơi cung cấp đất hiếm chất lượng thấp cho Trung Quốc. Theo ông Nick Curtis, Chủ tịch Quỹ Ngọc Tiêu, ông Ngô Ngọc Tiêu đầu tư vào Northern Minerals vì lý do tài chính chứ không chỉ là để là cung cấp đất hiếm cho Trung Quốc.

Australia bắt đầu thắt chặt đầu tư của Trung Quốc chỉ vài ngày sau khi nước này đóng cửa biên giới quốc tế để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của Covid-19 vào năm 2020. Cũng trong năm 2020, Bộ trưởng Ngân khố của Australia khi đó là Josh Frydenberg đã ngăn cản công ty đầu tư Bảo Cương (Baogang Group Investments) tăng cổ phần tại công ty Northern Minerals. Tuy vậy trước đó, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers lại phê duyệt khoản đầu tư trị giá 2 tỷ AUD của Tập đoàn thép Bảo Vũ của Trung Quốc vào dự án khai thác quặng sắt Western Range cùng với Rio Tinto.

Ông Justin Bassi, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu chính sách chiến lược Australia cho biết, việc nhà chức trách nước này đưa ra những quyết định khác nhau về các khoản đầu tư của Trung Quốc cho thấy, việc “đánh giá các khoản đầu tư nước ngoài đang vận hành để đảm bảo rằng các mục tiêu kinh tế không thể lấn át các ưu tiên về an ninh quốc gia và chủ quyền”. Ông Bassi khẳng định, trong khi khoản đầu tư vào quặng sắt không phát sinh các lo ngại về an ninh thì việc công ty nước ngoài tăng cổ phần tại công ty khai thác đất hiếm có những tác động về mặt chiến lược bởi đây là nguyên liệu quan trọng đối với an ninh quốc gia”./.