Australia phạt trực tiếp người vi phạm quy định chống dịch Covid-19

Trong những ngày gần đây, chính quyền Australia đã liên tiếp ban hành nhiều quy định kiểm dịch mới để khống chế số ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng nhanh chóng. Trong khi đa số người dân chấp hành nghiêm các quy định kiểm dịch thì vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức và cố tình vi phạm.

Cảnh sát duy trì lệnh cấm tại bãi biển St Kilda, bang Victoria. Ảnh: The Australian

Mặc dù chính quyền đã ban hành nhiều quy định kiểm dịch nghiêm ngặt và kêu gọi người dân tuân thủ triệt để các biện pháp giãn cách xã hội nhưng trong những ngày gần đây vẫn có không ít người dân Australia thiếu ý thức chấp hành. Trước tình trạng này, các địa phương tại Australia đã trao thêm nhiều quyền mới cho lực lượng cảnh sát để trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự xã hội và ngăn ngừa dịch bệnh.



Trong một thông báo vào ngày 28/3, chính quyền bang Victoria cho biết, cảnh sát sẽ được quyền ghi các phiếu phạt tại chỗ đối với các đối tượng vi phạm lệnh cách ly, cố tình tập trung đông người và các cơ sở kinh doanh vi phạm lệnh cấm hoạt động. Theo các biện pháp mới này, cảnh sát sẽ được phép bỏ qua quy trình thông báo và tố tụng tại tòa án để ghi các phiếu phạt trực tiếp lên đến hơn 1.650 đôla Australia (AUD) đối với các cá nhân tụ tập thành nhóm và các tổ chức sẽ bị áp dụng mức phạt gần10.000 AUD.

Ông Daniel Andrew, Thủ hiến bang Victoria khẳng định, việc trao thêm những quyền này cho cảnh sát là rất quan trọng và những người không tuân thủ quy định kiểm dịch sẽ bị trừng phạt. Ông Andrew cũng cho biết, bang này đã chuẩn bị 5.000 phòng khách sạn để cách ly người dân từ nước ngoài trở về bắt đầu từ nửa đêm nay. Chính quyền Victoria cho biết, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra 2.600 trường hợp phải thực hiện quy định tự cách ly tại nơi cư trú. Tuy nhiên, có không ít đối tượng đã không có mặt tại địa chỉ đã đăng ký với Lực lượng Biên phòng khi nhập cảnh. Cảnh sát đang tiến hành xác định nguyên nhân vắng mặt và các địa điểm những người này đã lui tới trong thời gian trên.

Trong khi đó, chính quyền bang New South Wales ngày 27/3 cho biết, cảnh sát đã ghi phiếu phạt trực tiếp đối với ít nhất 4 cá nhân vi phạm quy định phòng dịch Covid-19. Trong đó, một phụ nữ 65 tuổi đã bị phạt 1.000 AUD do không có mặt tại địa điểm tự cách ly. Một cơ sở mát-xa ở trung tâm Sydney cũng đã bị phạt 5.000 AUD do vi phạm lệnh phong tỏa và 3 nhân viên của cơ sở này đều bị phạt 1.000 AUD cho mỗi người. Theo ông David Elliott, Bộ trưởng Cảnh sát và dịch vụ khẩn cấp New South Wales, không ai được phép đứng trên pháp luật và hành vi của những đối tượng này có khả năng gây nguy hiểm chết người.

Đến nay, quân đội Australia đã được triển khai để hỗ trợ lực lượng cảnh sát các địa phương duy trì các quy định kiểm soát dịch bệnh. Cảnh sát đã tiến hành nhắc nhở người dân trên các đường phố duy trì khoảng cách tối thiểu 1,5m, tuy nhiên quy định này không áp dụng đối với các thành viên gia đình.

Tính đến 11 giờ sáng nay (giờ địa phương), Australia đã có gần 3.300 ca nhiễm Covid-19, trong đó 13 người đã tử vong./.