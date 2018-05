Australia quan ngại Trung Quốc triển khai tên lửa tại Trường Sa

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop cho biết, chính phủ nước này lo ngại nếu đúng là Trung Quốc triển khai tên lửa ở quần đảo Trường Sa như thông tin mà hãng tin CNBC của Mỹ đã đưa. Bà nói rằng, nếu thông tin này chính xác thì hành động này của Trung Quốc đi ngược lại với tuyên bố trước đó của nước này về việc không quân sự hóa các thực thể tại quần đảo Trường Sa.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop. Ảnh: SBS.

Bà Julie Bishop nhấn mạnh, Trung Quốc với tư cách là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phải có trách nhiệm đảm bảo hòa bình và an ninh trên toàn thế giới và bất kỳ hành động đơn phương quân sự hóa các thực thể tại Biển Đông đều đi ngược lại với trách nhiệm của một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mỹ cũng đồng thời cảnh báo Trung Quốc rằng việc quân sự hóa ở Biển Đông sẽ gây ra những hệ lụy khó lường. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết: “Mỹ đã trực tiếp bày tỏ lo ngại với phía Trung Quốc về vấn đề này” và việc này sẽ dẫn đến “những hậu quả trong ngắn hạn và dài hạn”. Tuy nhiên, bà Huckabee Sanders không nói rõ hậu quả mà bà cảnh báo.

Trước đó, hãng tin CNBC của Mỹ dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, tình báo Mỹ nói rằng, trong 30 ngày qua, Trung Quốc đã chuyển tên lửa hành trình chống hạm YJ-12B đến Đá Chữ Thập, Đá Subi và Đá Vành Khăn, hiện đã bị Trung Quốc cải tạo thành các đảo nhân tạo. Tên lửa này có tầm bắn trong vòng 295 hải lý còn tên lửa HQ-9B đất đối không tầm xa có thể bắn trúng các mục tiêu là các máy bay, máy bay không người lái và các tên lửa hành trình trong vòng 160 hải lý. Theo một chuyên gia giấu tên, hành động này cho thấy khả năng Trung Quốc sẽ sớm chuyển máy bay chiến đấu ra khu vực đảo nhân tạo này.

Chuyên gia Gregory Poling thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu quốc tế, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch hàng hải Châu Á khẳng định với CNBC rằng “hành động này được hiểu là Trung Quốc đã chuyển sang giai đoạn quan trọng. Các bệ phóng tên lửa chính là một biểu hiện của hành vi đe dọa tấn công”. Ông Poling nhận định, hành động này thể hiện mục tiêu của Trung Quốc trong việc “thiết lập việc kiểm soát toàn bộ vùng nước và vùng trời ở khu vực Biển Đông”.

Ông Poling cũng cho biết, việc Trung Quốc triển khai tên lửa ở quần đảo Trường Sa được dự đoán từ năm ngoái khi nước này xây dựng nhà chứa tên lửa trên một số bãi đá và triển khai hệ thống tên lửa tại đảo Woody. Ông Poling cũng khẳng định, với việc lắp đặt tên lửa ở quần đảo Trường Sa thì mọi hoạt động của các nước có yêu sách ở vùng biển này sẽ nằm trong tầm ngắn của tên lửa Trung Quốc./. Mỹ cảnh báo những hệ lụy việc Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng cảnh báo, việc Trung Quốc tiếp tục các hành động quân sự hóa Biển Đông “sẽ có những hậu quả trước mắt và lâu dài”.

Việt Nam phản đối hoạt động của Trung Quốc tại Hoàng Sa, Trường Sa Trung Quốc gần đây tiến hành một số hoạt động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.