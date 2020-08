Australia sẽ thận trọng ngay cả khi đã kiểm soát được dịch Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 tại Australia hôm nay (15/8) tiếp tục chuyển biến tích cực khi số ca tử vong ở mức thấp nhất trong nhiều tuần trở lại đây và số ca mắc mới cũng giảm so với ngày hôm qua (14/8). Tuy nhiên, cơ quan y tế nước này cảnh báo vẫn cần hết sức thận trọng trong công tác chống dịch ngay cả khi đã kiểm soát được tình hình.

Ông Paul Kelly, Quyền Giám đốc Y tế Australia. Ảnh: ABC

Ngày hôm nay, diễn biến dịch Covid-19 tại Australia tiếp tục có những dấu hiệu khả quan khi điểm nóng dịch bệnh là bang Victoria chỉ ghi nhận thêm 303 ca mắc mới và 4 trường hợp vong. Trong khi đó bang New South Wales có thêm 9 ca mắc và không có bệnh nhân tử vong.

Số nạn nhân tử vong do dịch bệnh tại bang Victoria ngày hôm nay ở mức thấp nhất được ghi nhận tại bang này trong vài tuần trở lại đây và số ca mắc mới cũng giảm so với 372 trường hợp vào hôm qua. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chỉ trong 1 tuần qua, bang Victoria có 110 người tử vong do dịch bệnh, chiếm 80% tổng số nạn nhân thiệt mạng trên toàn quốc và 60% ca tử vong tại bang này là những người sống trong các cơ sở chăm sóc người già. Ngoài ra, ngày hôm qua, bang Victoria có 1 thanh niên hơn 20 tuổi tử vong do Covid-19 và đây là nạn nhân trẻ nhất tại Australia tử vong do căn bệnh này.

Trong một phát biểu vào hôm qua, Quyền Giám đốc Y tế Australia, ông Paul Kelly cho rằng, công tác phòng chống dịch Covid-19 cần hết sức cẩn trọng. Ngay cả khi đã kiểm soát được dịch bệnh thì các biện pháp phòng dịch và giãn cách xã hội cũng không được lơ là. Theo ông Kelly, việc khôi phục các hoạt động xã hội và nền kinh tế như thời điểm trước đại dịch như trường hợp của New Zealand là rất nguy hiểm. Và để ngăn chặn nguy cơ dịch tái bùng phát, cần tiếp tục duy trì các hạn chế tụ tập đông người và giãn cách xã hội sau khi khống chế được dịch bệnh.

Liên quan đến thông tin dịch Covid-19 có thể lây lan từ các cơ sở thực phẩm đông lạnh, theo một số nghiên cứu gần đây, virus gây bệnh Covid-19 có thể tồn tại trên bề mặt nhựa và thép trong 3 ngày, nhưng trong môi trường 4C, loại virus này có thể tồn tại tới 14 ngày. Tuy nhiên, một bài báo đăng trên tạp chí y học danh tiếng Lancet gần đây đã bác bỏ thông tin này và cho rằng các điều kiện nghiên cứu không giống thực tế cuộc sống và các kết quả nghiên cứu đã được phóng đại./.