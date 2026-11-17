Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, vào ngày 15/11 vừa qua, Australia cùng 9 quốc gia khác gồm Mỹ, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Israel, Qatar, Các Tiểu Vương quốc A rập thống nhất vừa trở thành thành viên của Tuyên bố San Francisco về Nền tảng An ninh cho Sự thịnh vượng bền vững.

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Tuyên bố này tạo cơ sở để các quốc gia thành viên phối hợp với nhau để xác định những chuỗi cung ứng dễ bị tổn thương, bảo vệ các công nghệ nhạy cảm khỏi hành vi đánh cắp hoặc sự can thiệp từ nước ngoài, đồng thời phối hợp các nỗ lực nhằm củng cố các ngành công nghiệp trong nước. Tuyên bố xác định hai lĩnh vực rộng lớn cần được bảo vệ thông qua nỗ lực chung, đó là: các công nghệ nhạy cảm và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Tuyên bố cũng quyết định thành lập 5 nhóm làm việc để biến mục tiêu chung thành hành động chung gồm gồm các nhóm khung chính sách thúc đẩy đổi mới; việc áp dụng AI trong các lĩnh vực trọng điểm; hợp tác chuỗi cung ứng trên toàn bộ hệ sinh thái AI; các khu vực an toàn và trung tâm an ninh chuỗi cung ứng; và an ninh và khả năng phục hồi của AI.

Người phát ngôn của Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, việc Australia tham gia vào Tuyên bố San Francisco làm nhằm “đảm bảo các công nghệ và chuỗi cung ứng mà nước này dựa vào được an toàn”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Khoa học của Australia Tim Ayres cho rằng việc tham gia tuyên bố này cùng với những thỏa thuận khác mà nước này đã ký với Mỹ là nhằm bảo vệ lợi ích của Australia: “Một loạt các thỏa thuận mà chúng tôi đã ký kết đều nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Australia trong một môi trường có những biến động thương mại lớn, nơi trật tự dựa trên các quy tắc đang bị phá vỡ”.

Tuyên bố San Francisco là một phần của "Pax Silica", một sáng kiến ​​do Mỹ dẫn đầu, tập trung vào việc tăng cường hợp tác giữa các đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng công nghệ, bao gồm lĩnh vực bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, sản xuất tiên tiến và AI.