Australia thu hồi sách in “đường lưỡi bò“

Theo tờ The Guardian số ra hôm nay (26/8), Australia đã thu hồi cuốn sách giáo khoa dạy ngôn ngữ, văn hóa và xã hội Trung Quốc cho học sinh từ lớp 11 trở lên được sử dụng tại một số trường học ở bang Victoria, do có in bản đồ "đường lưỡi bò".

Đây là bản đồ có trong sách vừa bị thu hồi tại Australia. Nguồn: The Guardian.

Nhà xuất bản Cengage Learning Asia của Australia đã phải ra quyết định thu hồi sách giáo khoa bằng tiếng Trung dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc vì trong sách có in "đường chín đoạn", cho thấy Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp với hầu hết Biển Đông - quan điểm mà Australia, nhiều quốc gia trong khu vực và Tòa Trọng tài Quốc tế phản đối.

Nhà xuất bản Cengage Learning Asia nói rằng: “Bản đồ này đã được chèn vào cuốn sách trong lúc không ai để ý đến "đường chín đoạn" ở khu vực Biển Đông”. Nhà xuất bản “xin lỗi độc giả vì sự bất cẩn này”.

Giáo sư Rory Medcalf, người đứng đầu Khoa An ninh quốc gia tại Đại học Quốc gia Australia khẳng định: “Việc miêu tả "đường chín đoạn" trong sách giáo khoa như một bản đồ hợp pháp của Trung Quốc và khu vực là rất sai lầm”.

Giáo sư Rory Medcalf nhấn mạnh “để đường 9 đoạn xuất hiện trong sách giáo khoa tại Australia không chỉ đi ngược lại sự nhạy cảm của gần như toàn bộ khu vực mà còn đi ngược lại luật pháp quốc tế và chính sách của Chính phủ Australia”.

Cuốn sách vừa được thu hồi không phải là sách giáo khoa nhằm trong quy định của chính quyền bang Victoria. Tuy vậy, cuốn sách này đang được sử dụng tại ít nhất 11 trường học của bang này trong đó có một số trường tư nổi tiếng là Camberwell Grammar School và Ruyton Girls’ School.

Hiện nay, gần 750 cuốn sách này đã được bán ra tại Australia và Singapore. Nhà xuất bản sẽ tiến hành thu hồi những bản đã bán và chưa được bán, và chỉ định một biên tập viên xem xét lại tựa đề cũng như các quy trình xử lý vụ việc./.