Australia thuê cựu Bộ trưởng Mỹ xây dựng chiến lược an ninh mạng

Tờ The Australian cho biết, từ tháng 12/2018, cựu Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen được chính phủ Australia thuê làm cố vấn để cùng với Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Công nghiệp của chính phủ Australia Andy Penn xây dựng Chiến lược An ninh mạng 2020.

Bà Kirstjen Nielsen, cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ hiện đang làm cố vấn về an ninh mạng cho chính phủ Australia. Nguồn: Reuters.

Trong vai trò này, bà Kirstjen Nielsen làm việc chặt chẽ với các nhà chính trị tại Australia, quan chức an ninh quốc gia và tham dự cuộc họp với nhóm tình báo Five Eyes do Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Duttton chủ trì tại Gold Coast vào năm 2018.

Bà Kirstjen Nielsen được chỉ định làm Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ vào cuối năm 2017. Bà Nielsen được cho là một trong những người đi đầu trong chiến dịch toàn cầu chống lại tập đoàn Huawei của Trung Quốc.

Người phát ngôn của Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton khẳng định: “Với kinh nghiệm làm việc trong vị trí bảo vệ chính quyền Mỹ và cũng như các hạ tầng cơ sở quan trọng tại Mỹ trước những vụ tấn công mạng, bà Kirstjen Nielsen cung cấp nhiều thông tin về an ninh mạng cho Hội đồng cố vấn Công nghiệp của Australia.

Bà Nielsen cũng cung cấp những hiểu biết có giá trị về cách thức Australia có thể hợp tác với các đối tác quốc tế trong việc giải quyết các mối đe dọa an ninh mạng toàn cầu từ một số quốc gia và tổ chức tội phạm”.

Hiện tại, Hội đồng Cố vấn Công nghiệp Australia đang soạn thảo Chiến lược An ninh mạng 2020 và dự kiến công bố vào tháng 10/2020. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp của Australia đã đề nghị Hội đồng Cố vấn Công nghiệp nâng cấp hạ tầng an ninh mạng và xây dựng hạ tầng và năng lực kỹ thuật mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ các công ty cũng như người dân Australia.

Trong bản kiến nghị gửi Hội đồng Cố vấn Công nghiệp, Ngân hàng Commonwealth Australia cho biết, việc giáo dục những kiến thức an ninh mạng cần phải được đưa vào trường học từ sớm và khi đến bậc trung học, học sinh cần phải có kỹ năng và năng lực để tham gia vào nền kinh tế số.

Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp (CSIRO), cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu của Australia nhận định, “các mối đe dọa an ninh mạng đang gia tăng trong môi trường ngày càng phức tạp”. Mối đe dọa càng trở nên nghiêm trọng hơn khi áp dụng công nghệ mới. Tổ chức này cho rằng, chính phủ Australia cần xem xét ban hành các hình phạt đối với những tội phạm mạng và đưa ra các hậu quả pháp lý để ngăn chặn các đối tượng phạm tội.

Tuần trước, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nhiều cơ quan chính quyền các cấp của nước này cũng như các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nhiều tổ chức giáo dục, y tế... đang bị tấn công mạng từ các đối tượng có liên quan đến các chính phủ nước ngoài.

Trước thực tế này, Chính phủ Australia kêu gọi người dân và các cơ quan, tổ chức nâng cao nhận thức về an ninh mạng và tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia cũng như thực hiện các biện pháp phòng vệ kỹ thuật để ngăn chặn hoạt động mạng độc hại./.