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Australia tiếp tục cân nhắc điều chỉnh chính sách thị thực với sinh viên quốc tế

Thứ Sáu, 17:30, 30/10/2026
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VOV.VN - Sau hàng loạt thay đổi trong chính sách thị thực dành cho sinh viên quốc tế, Australia đang xem xét bổ sung các quy định mới nhằm bảo đảm thị thực được cấp cho những người có mục đích học tập thực sự.

 

Phát biểu ngày 30/10, Đồng Bộ trưởng phụ trách Giáo dục quốc tế Australia Julian Hill cho biết, các cơ quan chức năng đang cân nhắc điều chỉnh một số quy định nhằm bảo đảm thị thực chỉ được cấp cho những sinh viên thực sự có nhu cầu học tập.

Theo đó, Australia dự kiến ưu tiên xét duyệt thị thực trong vòng 5 ngày đối với những người có hồ sơ đầy đủ, hiện đang ở nước ngoài và muốn đến Australia để hoàn thành chương trình học.

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Đại học Sydney, một trường học thu hút nhiều sinh viên quốc tế.

Một thay đổi khác liên quan đến tiêu chí đánh giá mục đích học tập thực sự của người xin thị thực. Theo đề xuất, cơ quan chức năng sẽ xem xét thêm triển vọng tiến bộ trong học tập của sinh viên, đồng thời có thể căn cứ vào kết quả học tập trước đây để đưa ra quyết định.

Về yêu cầu chứng minh tài chính, Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ Australia đang xem xét nâng cao các tiêu chuẩn đánh giá năng lực tài chính của người xin thị thực. Biện pháp này nhằm thu hẹp nhóm đối tượng đủ điều kiện nộp đơn, qua đó nâng tỷ lệ hồ sơ được chấp thuận và giúp người nộp đơn có cơ sở rõ ràng hơn để đánh giá khả năng được cấp thị thực.

Australia tiếp tục xem xét siết chặt chính sách thị thực đối với sinh viên quốc tế trong bối cảnh chính phủ chịu sức ép từ phe đối lập, vốn cho rằng làn sóng nhập cư, bao gồm cả sinh viên quốc tế, đang làm gia tăng áp lực đối với các dịch vụ và điều kiện xã hội.

Trong những tháng gần đây, Australia đã liên tiếp công bố các biện pháp nhằm kiểm soát số lượng sinh viên quốc tế đến học tập. Theo số liệu của Bộ Giáo dục Australia, số sinh viên quốc tế tại nước này trong năm 2026 giảm 8%, còn khoảng 739.000 người. Trong đó, số sinh viên bắt đầu khóa học giảm 12%, còn số sinh viên mới đến Australia giảm 13%.

Tỷ lệ hồ sơ xin thị thực du học bị từ chối cũng đang ở mức cao kỷ lục, đặc biệt đối với sinh viên đến từ khu vực Nam Á. Đáng chú ý, tỷ lệ từ chối thị thực đối với sinh viên Nepal vượt 51%, trong khi con số này đối với sinh viên Ấn Độ là hơn 40%.

Việt Nga/VOV-Australia
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