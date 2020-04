Australia từng bước chuẩn bị trước khi nới lỏng giãn cách xã hội

Trước thực tế này, Australia đang có những bước đi cụ thể để chuẩn bị cho việc nới lỏng một số quy định về giãn cách xã hội. Vậy Australia đang chuẩn bị như thế nào?

Bãi biển Coogee tại thành phố Sydney đã phải đóng cửa vào chiều 24/4 chỉ sau vài giờ mở cửa trở lại vì quá đông người đến khu vực này. Ảnh: Peter Rae.

Phát biểu sau cuộc họp nội các liên bang mở rộng vào chiều 24/4, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, mặc dù số ca Covid-19 tại nước này vẫn tăng song tăng ở tốc độ chậm trong khi đó tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tiếp tục dưới 1. Trước thực tế này, Australia đang triển khai việc chuẩn bị sẵn sàng nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội với nền tảng được xác định là sẽ phải “chung sống” với Covid-19 cho đến khi các nhà khoa học tìm được vaccine.



Thủ tướng Scott Morrison cho biết, trong các bước chuẩn bị này, mở rộng diện xét nghiệm là cơ sở quan trọng để ngăn chặn sự lây lan rộng của Covid-19: “Mở rộng diện xét nghiệp ở tất cả các tiểu bang là một yếu tố rất quan trọng trong việc xác định cách thức ứng phó với Covid-19 trong tương lai. Và đây cũng là công cụ chủ chốt để giúp chúng ta có những bước đi tiếp theo”.

Bên cạnh đó, Australia cũng chuẩn bị giới thiệu ứng dụng để phát hiện những người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong lúc tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh. Australia xác định khi nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội không loại trừ khả năng dịch Covid-19 sẽ bùng phát ở một số nơi. Tuy vậy khi hệ thống y tế có đủ năng lực để ứng phó thì người dân có thể vừa tiếp tục cuộc sống thường nhật trong lúc đối mặt với Covid-19.

Bên cạnh đó, chính quyền liên bang của Australia cũng trao quyền cho các liên đoàn thể thao và các bang để quyết định về việc nối lại các hoạt động thể thao chuyên nghiệp cũng như các hoạt động thể thao cộng đồng. Về vấn đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, do mức độ rủi ro với nhóm này là cao nhất nên các quy định về giãn cách xã hội do chính quyền liên bang đưa ra sẽ vẫn tiếp tục được thực thi. Các bang có thể đưa ra một số ngoại lệ nhưng phải được sự đồng ý của chính quyền liên bang. Để chuẩn bị cho các công sở hoạt động trở lại, chính quyền liên bang cũng đã ban hành các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn tại nơi làm việc để hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Australia đang ở trong giai đoạn 3 của dịch Covid-19 khi đa phần các ca bệnh mới là do lây lan trong cộng đồng vì vậy việc thực hiện các quy định về giãn cách xã hội vẫn được xác định là yếu tố mấu chốt để dịch không bùng phát.

Tính đến chiều 24/4, Australia có 6.675 ca Covid-19. Trong đó khoảng 5.000 ca đã hồi phục và 78 người đã thiệt mạng./.