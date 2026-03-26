Australia và Đức xây dựng quy chế trao đổi lực lượng quốc phòng

Thứ Năm, 19:13, 26/03/2026
VOV.VN - Trong nỗ lực đẩy mạnh đa dạng hóa đối tác quốc phòng, hôm nay 26/3, Australia và Đức đã đạt được sự nhất trí nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực không gian và quy chế lực lượng quốc phòng để tạo thuận lợi cho quân đội hai bên triển khai ở nước kia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia chính thức đầu tiên đang diễn ra của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, ngày 26/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Đức tại thủ đô Canberra của Australia.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận các cơ hội hợp tác giữa lực lượng quốc phòng hai nước, bao gồm các hoạt động tập trận, di chuyển quân và trang thiết bị quốc phòng và cả hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Hai bên cũng thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế, trong đó đề cập khả năng tham gia vào các hoạt động quân sự quốc tế nhằm duy trì an ninh quốc tế và ngăn chặn các mối đe dọa đối với lợi ích chiến lược chung. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles (trái) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Nguồn: ADF

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định: “Những gì diễn ra ở châu Âu không chỉ liên quan đến châu Âu và ngược lại, những gì diễn ra ở đây cũng ảnh hưởng đến châu Âu. Sự liên kết này thể hiện rõ trong thương mại toàn cầu, thị trường hàng hóa và giá năng lượng, trong tiêu dùng nội địa và trật tự quốc tế, đòi hỏi chúng ta phải hợp tác. Chúng ta có chung mục tiêu. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần đối tác, những đối tác đáng tin cậy”.

Đáng chú ý, hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Đức đã thống nhất sẽ nghiên cứu để đi đến ký kết Thỏa thuân về tình trạng lực lượng giữa hai nước, trong đó cho phép lực lượng quốc phòng hai bên dễ dàng hoạt động trên lãnh thổ của nhau. 

Hai nước cũng ký ý định thư về thỏa thuận hợp tác không gian để tạo nền tảng cho hoạt động hợp tác cụ thể trong lĩnh vực này giữa hai nước. Truyền thông quốc tế cho biết, thỏa thuận này sẽ cho phép Australia tham gia vào kế hoạch xây dựng hệ hống cảnh báo sớm trong không gian nhằm ứng phó với khả năng làm mù và phá hủy vệ tinh của đối thủ. Ngày 27/3, hai công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Australia và Đức sẽ ký thỏa thuận hợp tác trong việc sản xuất tên lửa dẫn đường.

Việt Nga/VOV-Australia
Khủng hoảng nhiên liệu lan rộng tại Australia

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang lan rộng tại Australia khi số lượng các cây xăng không có đủ hàng để bán đang ngày càng tăng.

Australia phản đối Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Gideon Sa’ar tối 25/3, nhấn mạnh quan điểm của Canberra không muốn Israel chiếm đóng miền Nam Lebanon.

Thu hút các nhà đầu tư Australia tham gia vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

VOV.VN - Quỹ đầu tư Vintage Point tổ chức đoàn doanh nghiệp sang Melbourne (Australia) giới thiệu Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam.

