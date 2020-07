Australia và Mỹ cam kết hỗ trợ Ấn Độ-Thái Bình Dương đối phó Covid-19

Bộ trưởng Quốc phòng Ngoại giao và An ninh Australia và Mỹ vừa có cuộc họp tham vấn thảo luận về việc hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề ngoại giao và quốc phòng. Tại cuộc họp này, Australia và Mỹ cũng cam kết ủng hộ các nước trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đối phó với Covid-19.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne (bên trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cam kết hỗ trợ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ứng phó với Covid-19. Nguồn: AP

Trong tuyên bố chung về an ninh y tế toàn cầu đưa ra sau hội nghị, Bộ trưởng hai nước Australia và Mỹ cho biết hai nước “đang phối hợp để ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với mối đe dọa từ dịch bệnh”.



Cụ thể, trong thời gian tới, hai nước sẽ triệu tập Hội nghị Điều phối Nhà tài trợ An ninh y tế lần thứ hai trong năm nay; tìm kiếm cơ hội để tăng cường năng lực an ninh sinh học, an toàn sinh học và giám sát sinh học cho các quốc gia Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Australia và Mỹ cũng sẽ phối hợp với nước thứ ba trong việc cải thiện điều kiện vệ sinh, dừng bán động vật hoang dã; kéo dài chương trình Ngừng lây nhiễm ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của Trung tâm kiểm soát bệnh dịch; tăng cường năng lực cho các trung tâm cấp cứu y tế và tiến hành các cuộc tập huấn với một số quốc gia đối tác.

Australia và Mỹ cũng sẽ làm việc với Liên minh sáng kiến chuẩn bị đối phó dịch bệnh thúc đẩy việc phát triển, cung cấp vaccine cho các căn bệnh nguy hiểm và phối hợp với Liên minh vaccine toàn cầu để cải thiện việc tiếp cận với các loại vaccine mới cũng như các vaccine sẵn có...



Australia và Mỹ xác định dịch Covid-19 là một minh chứng cho thấy nguy cơ về dịch bệnh do virus gây ra đang ngày càng tăng vì vậy hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh trong tương lai. Tuyên bố chung cũng nêu rõ Mỹ cam kết chi hơn 118 triệu AUD để hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương ứng phó với Covid-19. Trước đó, vào tháng 5/2020, Australia đã công bố chương trình trị giá 280 triệu AUD có tên gọi là Hợp tác để phục hồi nhằm hỗ trợ các các đối khắc phục hậu quả của Covid-19. Trong khuôn khổ chương trình này, Australia cam kết chi 10,5 triệu AUD để hỗ trợ Việt Nam ứng phó và phục hồi từ dịch Covid-19./.