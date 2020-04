Australia và Mỹ hỗ trợ các quốc gia Thái Bình Dương đối phó Covid-19

Theo tin của tờ Thời báo Tài chính Australia, trong cuộc trao đổi qua điện thoại ngày hôm nay (8/4) giữa Thủ tướng Australia Scott Morrison và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, hai bên thống nhất sẽ phối hợp hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á và các quốc đảo Thái Bình Dương đối phó với đại dịch Covid-19. Hai bên cũng khẳng định cần đảm bảo duy trì cung ứng các hàng hóa thiết yếu, nhất là các thiết bị y tế phục vụ phòng dịch đối với khu vực này.

Mặc dù một số quốc đảo Thái Bình Dương hiện không có trường hợp nào mắc Covid-19 song các nước trong khu vực bắt đầu gia tăng các biện pháp để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Nguồn: The Guardian

Tờ báo cũng cho biết, Australia và Mỹ sẽ phối hợp sơ tán công dân hai nước ra khỏi các quốc đảo Thái Bình Dương, đồng thời vận chuyển thiết bị y tế hỗ trợ chống dịch đến các nước này. Bên cạnh đó, Australia cũng sẽ tăng cường hỗ trợ Indonesia và Đông Timor kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Cũng trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Australia Marise Payne đã tham dự một cuộc họp trực tuyến với các ngoại trưởng của Diễn đàn quốc đảo Thái Bình Dương. Tại cuộc họp này, các ngoại trưởng đã thống nhất kích hoạt các điều khoản khủng hoảng trong hiệp ước an ninh khu vực để đối phó với đại dịch Covid-19 và thiết lập một hành lang nhân đạo để cung cấp hỗ trợ y tế cho các nước trong khu vực.

Theo tin cập nhật cho đến nay, các quốc đảo Thái Bình Dương đã ghi nhận hơn 200 ca nhiễm Covid-19 trong đó 6 trường hợp đã tử vong. Theo ông Jonathan Pryke, Giám đốc chương trình Quần đảo Thái Bình Dương của Viện Lowy, hệ thống y tế của hầu hết các quốc đảo TBD không đủ khả năng đối phó với các loại dịch bệnh truyền nhiễm như Covid-19 khi các nước này không có các phòng chăm sóc đặc biệt cũng như các máy thở.

Trong số các quốc đảoThái Bình Dương, tình hình tại Papua New Guinea là đáng quan ngại do nước nay tiếp giáp với Indonesia, quốc gia đang có số ca và tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất ở Đông Nam Á./.