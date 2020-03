Australia và New Zealand bổ sung các biện pháp chống dịch Covid-19

Theo thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh tính đến 10 giờ sáng 26/3 (theo giờ địa phương), tại Australia đã có gần 2.700 ca nhiễm Covid-19, tăng gần 400 ca nhiễm mới so với cùng thời điểm vào sáng qua. Số ca tử vong do dịch bệnh tăng 3 trường hợp, nâng tổng số người thiệt mạng do Covid-19 lên 11 nạn nhân. Bang New South Waleshiện có 1.219 bệnh nhân Covid-19, tuy nhiên số ca nhiễm mới đã lần đầu tiên giảm trong nhiều ngày gần đây.

Cảnh sát hướng dẫn người dân tại một trạm kiểm soát ở biên giới bang Queensland và New South Wales sáng 26/3. Ảnh: Australian

Australia đã bắt đầu áp dụng các biện pháp chống dịch Covid-19 giai đoạn 2 cùng với nhiều quy định kiểm dịch mới nhằm kiềm chế tốc độ lây lan của dịch bệnh. Đến nay, hầu hết các hoạt động thường ngày đã bị cấm, bao gồm ăn uống, mua sắm, làm đẹp và vui chơi giải trí. Đa số các bang đã thiết lập các trạm kiểm soát tại biên giới để khám sàng lọc những người từ nơi khác đến hoặc trở về nhà và hướng dẫn biện pháp tự cách ly. Cảnh sát được triển khai để đảm bảo trật tự xã hội, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng dịch và xử phạt nặng các đối tượng vi phạm.



Chính quyền cũng mở rộng các đối tượng được xét nghiệm Covid-19 bao gồm các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng hô hấp cấp tính và sốt không rõ nguyên nhân, các nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc người già, các căn cứ quân sự, cộng đồng thổ dân và các khu vực có nhiều trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Nhiều bang tại Australia đã cho phép các siêu thị và hiệu thuốc được hoạt động không giới hạn về thời gian để người dân có thể mua sắm thực phẩm và thiết bị y tế vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Ngoài ra, các siêu thị lớn cũng áp dụng khung giờ mua sắm đầu tiên trong ngày chỉ dành cho các đối tượng bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, các nhân viên y tế và lính cứu hỏa.

Trong khi đó tại New Zealand, nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế và nâng mức báo động y tế lên cấp 4, đồng thời cấm hầu hết các hoạt động thường ngày của người dân bao gồm đóng cửa tất cả các trường học.

Nhà ga Wellington vắng khách trong buổi sáng đầu tiên New Zealand phong tỏa đất nước để ngăn chặn dịch Covid-19. Ảnh: NZHerald

Trong một phát biểu vào ngày 25/3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh, cố gắng hạn chế ra khỏi nhà và giữ khoảng cách với mọi người như thể bản thân đang mắc Covid-19 để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Tính đến nay, New Zealand đã có 205 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó chỉ trong ngày 25/3 nước này ghi nhận thêm 50 ca nhiễm mới và số trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng vẫn tiếp tục tăng.

Bộ Y tế New Zealand dự báo, số ca nhiễm Covid-19 tại nước này sẽ tiếp tục tăng cao trong ít nhất 10 ngày tới. Tuy nhiên, với những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh tăng cường cùng với việc tuân thủ nghiêm túc của người dân thì có khả năng dịch bệnh sẽ bắt đầu thuyên giảm vào thời điểm sau đó./.

Hữu Tiến/VOV-Australia