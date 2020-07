Australia yêu cầu người dân phải trả tiền cách ly trong khách sạn

Hôm nay (12/7), bang New South Wales của Australia trở thành địa phương thứ hai của nước này quyết định những người trở về từ nước ngoài phải trả tiền cách ly ở khách sạn. Quyết định được đưa ra sau khi được Thủ tướng Australia bật đèn xanh trong bối cảnh các bang của Australia đang phải gánh chịu khoản chi không nhỏ từ việc trả tiền khách sạn và ăn ở cho người dân trong thời gian cách ly 14 ngày.

Các địa phương của Australia đang phải huy động mọi nguồn lực cho việc cách ly người dân trong các khách sạn. Nguồn: Edwina Pickles.

Chính quyền bang New South Wales của Australia hôm nay (12/7) vừa thông báo, bắt đầu từ ngày 18/7, những người từ nước ngoài trở về và phải cách ly phải trả 3.000 AUD chi phí cho 14 ngày ăn, ở trong khách sạn. Chi phí phải trả sẽ tăng thêm 1.000 AUD nếu thêm 1 người lớn và 500 AUD cho một trẻ em trên 3 tuổi. Những em nhỏ dưới 3 tuổi sẽ được ở miễn phí. Đây chỉ là chi phí cho việc ăn, ở tại khách sạn trong khoảng thời gian cách ly. Các chi phí khác như an ninh, di chuyển, các chi phí hậu cần sẽ do chính quyền bang chi trả.

Bang New South Wales quyết định tính phí với những người cách ly trong khách sạn sau khi được Thủ tướng Scott Morrison bật đèn xanh và các địa phương khác của nước này cũng đang có kế hoạch tương tự. Tính từ cuối tháng 3 cho đến nay, bang New South Wales đã tổ chức cách ly bắt buộc tại khách sạn với 35.000 người. Mặc dù chi phí cho hoạt động này không được công bố chính thức song vào tháng trước bang New South Wales cho biết họ đã phải chi khoảng 51 triệu AUD cho việc cách ly của hơn 25.000 người.

Dịch Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khiến cho dòng người từ nước ngoài trở về Australia gia tăng nhanh. Chi phí cách ly mà chính quyền các bang trả cho những người này đang trở thành gánh nặng tài chính không nhỏ. Trong cuộc họp nội các liên bang diễn ra vào hôm thứ sáu vừa qua, Thủ tướng Australial đã bật đèn xanh để các bang của nước này có thể yêu cầu người dân trả phí cho việc cách ly 14 ngày trong khách sạn.

Trước đó, bang Queenslans là địa phương đầu tiên của Australia quyết định yêu cầu những người phải cách ly bắt buộc trả tiền cho phí ăn ở trong khách sạn với mức phí 2800 AUD/người. Mức phí này sẽ tăng lên là 3710 AUD cho 2 người lớn và một gia đình có 4 người thì sẽ phải trả 4.620 AUD. Theo chính quyền bang Queensland, việc yêu cầu những người cách ly trả chi phí ăn, ở trong khách sạn là nhằm giảm gánh nặng tài chính dành cho cuộc chiến chống Covid-19 mà những người đóng thuế phải chi trả.

Tính từ ngày 29/3 cho tới ngày 18/6, bang Queensland đã chi gần 20 triệu AUD tiền ăn ở trong khách sạn cho những người từ nước ngoài trở về. Con số này của bang Victoria là gần 32 triệu AUD, bang Tây Australia là gần 15 triệu AUD, bang Nam Australia là 2 triệu AUD./.