Azerbaijan công bố kế hoạch tái hòa nhập người Armenia ở Karabakh

Các kế hoạch bao gồm các vấn đề về văn hóa, giáo dục, hệ thống quản lý, an ninh, kinh tế và xã hội. Bản công bố nêu rõ: “Bất kể liên kết dân tộc, tôn giáo hay ngôn ngữ, quyền bình đẳng và tự do của mọi người đều được đảm bảo, bao gồm cả sự an toàn của mọi người”.

Người dân Armenia ở Karabakh được đảm bảo quyền bảo tồn và phát triển văn hóa, tự do tôn giáo và sử dụng ngôn ngữ Armenia.

Người dân Armenia sơ tán tới một căn cứ quân sự của Nga gần Stepanakert ở Nagorny-Karabakh ngày 21/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Về vấn đề quản trị và quyền công dân, dự kiến việc quản lý tại các vùng lãnh thổ có người Armenia sinh sống sẽ được thực hiện thông qua các văn phòng đại diện đặc biệt của Tổng thống Azerbaijan. Theo kế hoạch tái hòa nhập, các đô thị sẽ được thành lập thông qua bầu cử.

Theo bản công bố, quá trình giải giáp và xuất ngũ ở Karabakh đang được hoàn thành, tất cả vũ khí trong dân đều bị tịch thu. Các kế hoạch tái hòa nhập trong lĩnh vực kinh tế quy định, chế độ kinh tế đặc biệt và lợi ích về thuế dành cho các doanh nghiệp được áp dụng ở các vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Azerbaijan vào tháng 11/2020 sẽ được mở rộng cho các doanh nhân Karabakh.

Chính quyền Azerbaijan hứa sẽ trợ cấp cho nông dân và họ cũng sẽ được miễn tất cả các loại thuế, ngoại trừ thuế đất đai. Ngoài ra, đồng tiền quốc gia của Azerbaijan sẽ được đưa vào lưu thông trên lãnh thổ Karabakh.