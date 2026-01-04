中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Bà Delcy Rodriguez làm tổng thống lâm thời Venezuela

Chủ Nhật, 10:10, 04/01/2026
VOV.VN - Cơ quan Hiến pháp của Tòa án Tối cao Venezuela đã ra tuyên bố về việc Phó Tổng thống Delcy Rodríguez sẽ đảm nhiệm "chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo sự liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia".

ba delcy rodriguez lam tong thong lam thoi venezuela hinh anh 1
Bà Delcy Rodriguez làm tổng thống lâm thời Venezuela. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Hiến pháp của Tòa án Tối cao Venezuela ngày 3/1 (theo giờ địa phương) đã ra lệnh cho Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời của đất nước trong thời gian ông Nicolás Maduro vắng mặt, người đã bị bắt giữ vào sáng sớm 3/1 trong một chiến dịch của lực lượng Mỹ.

Phán quyết của tòa án nêu rõ rằng bà Rodríguez sẽ đảm nhiệm "chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo sự liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia".

Phán quyết cũng cho biết thêm rằng tòa án sẽ thảo luận về vấn đề này để "xác định khuôn khổ pháp lý áp dụng nhằm đảm bảo sự liên tục của Nhà nước, việc điều hành chính phủ và bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh Tổng thống Cộng hòa bị buộc phải vắng mặt".

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters
Tin liên quan

Biểu tình tại nhiều thành phố của Mỹ phản đối chiến dịch quân sự ở Venezuela
Biểu tình tại nhiều thành phố của Mỹ phản đối chiến dịch quân sự ở Venezuela

VOV.VN - Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ trong ngày 3/1, sau chiến dịch quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores.

Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại Venezuela
Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại Venezuela

VOV.VN - Trong một tuyên bố đưa ra tối muộn ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền như Venezuela và Tổng thống nước này.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ họp khẩn về vấn đề Venezuela
Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ họp khẩn về vấn đề Venezuela

VOV.VN - Hôm nay, các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức họp khẩn theo hình thức trực tuyến liên quan chiến dịch quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Venezuela.

