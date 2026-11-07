Ba Lan cam kết bổ sung 1,8 triệu euro hỗ trợ ngành năng lượng Ukraine

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng Hội đồng các quốc gia vùng Baltic tại Warsaw, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski cho biết, Ba Lan sẽ phân bổ thêm khoảng 1,8 triệu euro để mua máy phát điện cho Ukraine, giúp nước này chuẩn bị cho mùa đông sắp tới và tăng cường khả năng phục hồi của ngành năng lượng.

Theo ông Sikorski, cùng với việc tăng cường viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, việc hỗ trợ nước này khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng là những ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh: Reuters

Về sự tham gia của Ukraine trong các cuộc đàm phán sắp tới, ông Sikorski cho rằng, Ukraine phải được tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào về tương lai của đất nước, đồng thời cảnh báo, không thể áp đặt bất kỳ giải pháp nào lên Ukraine nếu không có sự đồng ý của nước này. Ngoài ra, an ninh châu Âu cũng không thể được thảo luận mà không có sự tham gia của các quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ một thỏa thuận tiềm năng với Nga. Ba Lan sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực trong tương lai nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Đề cập đến các cuộc tập trận quân sự sắp tới, ông Sikorski nhấn mạnh, các cuộc tập trận quân sự của Liên minh các nước sẵn sàng được tổ chức tại Ba Lan vào tuần tới là minh chứng cho vai trò quan trọng và quyết tâm của Warsaw trong việc đóng góp vào các nỗ lực chung nhằm củng cố hòa bình và an ninh khu vực.

Cam kết của Ba Lan bổ sung tài chính nhằm hỗ trợ ngành năng lượng Ukraine được đưa ra trong bối cảnh, thời gian gần đây Ukraine liên tục hứng chịu các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống năng lượng. Nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại nặng nề, khiến nguồn cung điện bị gián đoạn nghiêm trọng và Ukraine đang đối mặt nguy cơ thiếu điện, thiếu năng lượng trầm trọng trong mùa đông sắp tới.