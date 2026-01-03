中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Ba Lan cam kết xây dựng “đội quân mạnh nhất châu Âu”

Thứ Bảy, 06:37, 03/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong thông điệp Năm mới, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, Chính phủ Ba Lan sẽ đẩy mạnh các hoạt động ưu tiên trong năm 2026, bao gồm nỗ lực xây dựng "đội quân mạnh nhất châu Âu", tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng và phục hồi ngành công nghiệp trong nước.

Trong bài phát biểu Năm mới, Thủ tướng Ba Lan Tusk đã vạch ra một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng cường sức mạnh quân sự, kinh tế và an ninh nội bộ, tuyên bố năm 2026 là "năm tăng tốc của Ba Lan". Trong lĩnh vực quốc phòng-quân sự, ông Tusk cam kết đẩy nhanh việc xây dựng "đội quân mạnh nhất châu Âu" nhằm nâng cao năng lực quốc phòng. Điều này bao gồm các khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực quốc phòng, mua sắm vũ khí, trang thiết bị hiện đại, cũng như phát triển các ngành công nghiệp quốc phòng trọng điểm.

ba lan cam ket xay dung doi quan manh nhat chau Au hinh anh 1
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Reuters

Về cơ sở hạ tầng, Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, năm 2026 Ba Lan sẽ tập trung vào các dự án năng lượng và giao thông vận tải quy mô lớn nhằm hiện đại hóa hạ tầng, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Trong lĩnh vực kinh tế, nhà lãnh đạo Ba Lan khẳng định chính sách ưu tiên các công ty nội địa để thúc đẩy tự chủ chiến lược và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Trong lĩnh vực an ninh nội bộ, Thủ tướng Tusk khẳng định lập trường cứng rắn đối với vấn đề trấn áp tội phạm. Ông cam kết siết chặt kiểm soát đối với "tất cả các loại tội phạm", đồng thời khẳng định chính quyền đủ khả năng đối phó với các hoạt động phá hoại, kể cả những vụ việc có yếu tố nước ngoài.

Trong thông điệp Năm mới, Thủ tướng Tusk cũng điểm lại những kết quả nổi bật mà Ba Lan đạt được trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và xã hội trong năm 2025, trong đó có việc GDP vượt mốc 1.000 tỷ USD, thu nhập bình quân tăng gần 10% và lạm phát giảm mạnh.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, ông Tusk tái khẳng định sự ủng hộ của Ba Lan đối với Ukraine, coi việc hỗ trợ Kiev là yếu tố then chốt đối với an ninh của Ba Lan và châu Âu.

capture.jpg

Bế tắc quân sự, áp lực chính trị: Bài toán hóc búa với Ukraine năm 2026

VOV.VN - Bước sang năm 2026, Ukraine được cho là có rất ít lựa chọn quân sự khả thi, ngay cả khi nước này đạt được thỏa thuận vay 90 tỷ euro của EU. Khoản tài trợ này sẽ giúp Kiev tiếp tục phòng thủ với cường độ hiện tại cho đến cuối năm 2027, nhưng khó có thể làm thay đổi cục diện chiến trường.

Như Hoa/VOV-Praha
