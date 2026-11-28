Phát biểu tại Thượng viện Ba Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Radosław Sikorski bày tỏ hy vọng, Ukraine sẽ mở được tất cả các nhóm đàm phán gia nhập EU vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, việc mở các nhóm đàm phán này không đồng nghĩa với việc kết thúc quá trình đàm phán, mà chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn tiếp theo, trong đó Ukraine sẽ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để trở thành thành viên EU.

Cờ EU và Ukraine. Ảnh: Reuters.

Về những rào cản cụ thể, Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng, các lĩnh vực giao thông vận tải và nông nghiệp có thể sẽ là những vấn đề khó khăn nhất trong các cuộc đàm phán. Bên cạnh đó, đối với một số quốc gia thành viên EU, việc bảo vệ quyền của các dân tộc thiểu số sẽ là ưu tiên hàng đầu cần được giải quyết, trong khi đối với riêng Ba Lan, việc xử lý các vấn đề lịch sử giữa hai nước sẽ là yếu tố then chốt.

Ông Sikorski cho rằng, Ukraine đã nhận thức rõ mức độ phức tạp của quá trình gia nhập EU, đồng thời nhấn mạnh, dù quá trình đàm phán còn nhiều thách thức, mục tiêu trở thành thành viên EU của Ukraine là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của nước này.

Những cảnh báo trên của Ngoại trưởng Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể trong quá trình hội nhập châu Âu. Tính đến tháng 10/2026, Ukraine đã mở được 4 trong tổng số 6 nhóm đàm phán gia nhập. Ủy ban châu Âu cũng đánh giá, Ukraine đã đáp ứng được các điều kiện cần thiết để có thể thúc đẩy mở thêm hai nhóm đàm phán còn lại trước cuối năm nay liên quan đến các lĩnh vực chương trình nghị sự xanh, kết nối bền vững, tài nguyên và nông nghiệp. Tuy nhiên, Ủy ban cũng lưu ý rằng, tiến độ tiếp theo của Ukraine trên con đường gia nhập EU vẫn sẽ phụ thuộc vào kết quả thực hiện các cải cách trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp quyền.

Ngoài ra, trước đó, tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky ở vùng Transcarpathia, miền tây Ukraine (ngày 24/11), Thủ tướng Hungary Péter Magyar cũng khẳng định, Ukraine cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để gia nhập EU, không có cơ chế rút ngắn hay đẩy nhanh tiến trình gia nhập cho nước này.