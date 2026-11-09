Ba Lan cảnh báo thông tin sai lệch, tuyên bố quốc tang sau vụ xả súng ở Krakow

Sau vụ xả súng xảy ra chiều 7/11 tại quảng trường chính của thành phố Krakow, miền Nam Ba Lan, chính quyền nước này đã phát hiện sự gia tăng các thông tin sai lệch và gây hiểu nhầm trên không gian mạng. Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Ba Lan Krzysztof Gawkowski cho biết, Trung tâm chống thông tin sai lệch của Ba Lan đã kích hoạt chế độ giám sát khủng hoảng nhằm phát hiện và ngăn chặn các nội dung giả mạo. Bộ này cũng đã tổ chức cuộc họp đặc biệt với các chuyên gia về thông tin sai lệch để phối hợp xử lý.

Ông Gawkowski cũng cảnh báo về các hình ảnh bị chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo có thể gây hiểu nhầm nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi người dân thận trọng, kiểm tra kỹ nguồn tin trước khi chia sẻ và lưu ý, chỉ những thông tin đã được xác minh từ các cơ quan chức năng và tổ chức chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh mới đáng tin cậy. Ông Gawkowski cũng kêu gọi các chính trị gia không lợi dụng vụ xả súng khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương để phục vụ mục đích chính trị.

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Tusk gọi đây là hành động khủng bố và tuyên bố Ba Lan tổ chức hai ngày quốc tang vào ngày 8 và 9/11 để tưởng nhớ các nạn nhân. Cờ được treo rủ trên toàn quốc, trong khi Krakow duy trì tang lễ địa phương đến ngày 11/11.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố quốc tang hai ngày sau vụ xả súng ở Krakow. (Ảnh Reuters)

Vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ chiều 7/11 khi một nam thanh niên Ba Lan 24 tuổi điều khiển ô tô lao vào quảng trường trung tâm Krakow rồi bất ngờ nổ súng vào đám đông. Vụ xả súng khiến 6 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Sau vụ việc, nhiều lãnh đạo quốc tế đã gửi lời chia buồn và khẳng định sẽ sát cánh cùng Ba Lan. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định châu Âu đoàn kết với Ba Lan trong giai đoạn khó khăn này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng lãnh đạo các nước trong khu vực như Séc, Slovakia và Hungary cũng gửi thông điệp chia sẻ và cam kết sẵn sàng hỗ trợ Ba Lan, khẳng định tinh thần đoàn kết của châu Âu trước thảm kịch này.