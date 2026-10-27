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Ba Lan duyệt gói hỗ trợ hơn 1 tỷ euro thúc đẩy công nghiệp xanh

Thứ Ba, 06:19, 27/10/2026
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VOV.VN - Ba Lan phê duyệt gói hỗ trợ hơn 1 tỷ euro cho các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng giai đoạn 2027-2030, nhằm giảm áp lực chi phí điện, nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Quốc hội Ba Lan vừa phê duyệt gói tài chính trị giá hơn 1 tỷ euro nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng đối phó với chi phí điện cao, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các công nghệ sạch hơn.

Gói hỗ trợ sẽ được triển khai trong giai đoạn 2027-2030, với ngân sách phân bổ theo từng năm gồm khoảng 182 triệu euro vào năm 2027, 364 triệu euro mỗi năm trong hai năm 2028 và 2029 và khoảng 182 triệu euro vào năm 2030.

Gói tài chính tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực tiêu thụ nhiều điện năng như thép, hóa chất, thủy tinh, gốm sứ, xi măng, giấy và một số hoạt động khai thác mỏ.

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Ảnh minh họa - Theo Reuters

Theo nội dung dự luật, các công ty nhận hỗ trợ sẽ phải dành ít nhất 50% số tiền nhận được cho các khoản đầu tư nhằm giảm phát thải carbon và cắt giảm chi phí năng lượng, trong đó có các dự án về năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, điện khí hóa quy trình sản xuất và tăng tính linh hoạt trong tiêu thụ điện.

Mục đích chính của biện pháp này là bảo vệ các nhà sản xuất Ba Lan khỏi áp lực chi phí năng lượng cao đang đe dọa khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đồng thời tạo động lực để các doanh nghiệp chuyển sang công nghệ hiện đại hơn và có mức phát thải thấp hơn.

Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Ba Lan Andrzej Domański cho biết, chính phủ đang cung cấp cho các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng những công cụ bảo vệ thiết thực trong giai đoạn giá năng lượng tăng cao, đồng thời tạo động lực để các doanh nghiệp đầu tư vào những công nghệ tiên tiến. Theo ông Domański, gói viện trợ sẽ giúp các doanh nghiệp Ba Lan giảm bớt ảnh hưởng từ những biến động giá năng lượng trong tương lai.

Gói tài chính này được xây dựng dựa trên khuôn khổ trợ cấp nhà nước của Liên minh châu Âu (EU), cho phép các quốc gia thành viên hỗ trợ những ngành công nghiệp đang phải đối mặt với chi phí năng lượng cao và tình trạng bất ổn kinh tế. Ba Lan cần nhận được sự chấp thuận chính thức từ Ủy ban châu Âu để triển khai chương trình và dự kiến đạo luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Quyết định phê duyệt gói tài chính hơn 1 tỷ euro được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan-một trong những quốc gia sản xuất than lớn nhất châu Âu, đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Thông qua biện pháp này, Chính phủ muốn hỗ trợ các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng chuyển đổi sang các công nghệ sạch hơn, góp phần duy trì khả năng cạnh tranh của nền sản xuất trong nước trước những biến động của giá năng lượng toàn cầu.

Như Hoa/VOV-Praha
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