Theo tờ báo này, Bộ Nội vụ Ba Lan đang phân tích ba kịch bản có thể xảy ra, gồm: không có dòng người tị nạn mới, dòng người nhập cư bị hạn chế chỉ gồm những người có người thân tại Ba Lan và kịch bản di cư ồ ạt. Bộ này đánh giá kịch bản thứ ba là ít khả thi nhất, tuy nhiên cho biết, vẫn đang chuẩn bị cho trường hợp này. Hiện các thống đốc khu vực đã tiến hành kiểm kê cơ sở hạ tầng và nguồn lực hiện có, trong khi Lực lượng Biên phòng Ba Lan đang giám sát tình hình tại khu vực biên giới.

Ba Lan có kế hoạch tiếp nhận 2,5 triệu người tị nạn Ukraine. Ảnh minh họa: Reuters

Theo ông Nieczypor, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu cho biết, nguy cơ xảy ra làn sóng di cư này chủ yếu là do các cuộc tấn công vào hệ thống sưởi ấm, điện, đường dây truyền tải, hệ thống thoát nước và cấp nước của Ukraine, khiến cuộc sống tại các thành phố lớn của nước này trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí không thể duy trì được.

Cùng chung nhận định, Trung tá về hưu Korowaj, cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Quân đội Ba Lan cho biết, làn sóng di cư từ các thành phố của Ukraine lần này có thể còn lớn hơn làn sóng người tị nạn ghi nhận vào thời điểm đầu cuộc xung đột. Theo ước tính của ông, riêng từ hai thành phố Kiev và Odessa, với tổng dân số khoảng 4,5 triệu người, số người tìm đường đến Ba Lan có thể đã lên tới 2,5 triệu người.

Những nhận định và kế hoạch chuẩn bị trên của Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi xung đột bắt đầu, khi các cuộc tấn công liên tục nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Theo giới phân tích, nếu hệ thống điện, sưởi ấm và cấp nước tại các thành phố lớn của Ukraine bị tê liệt trong điều kiện thời tiết lạnh giá, nguy cơ sẽ xảy ra một làn sóng di cư quy mô lớn sang các nước láng giềng, trong đó có Ba Lan.