Ba Lan tiếp tục kêu gọi NATO triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này

Khi được hỏi về việc Mỹ chưa xác nhận đàm phán triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan, Thủ tướng Morawiecki đáp rằng, "nước chảy đá mòn", ý nói Ba Lan sẽ kiên trì thuyết phục NATO.

Thủ tướng Ba Lan Morawiecki. Ảnh:AP.

Ông Morawiecki nói, trong bối cảnh Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, phía Ba Lan "cũng muốn có được mức độ an ninh cao nhất". "Chúng tôi nỗ lực tăng cường an ninh. Chia sẻ hạt nhân - chương trình sử dụng chung vũ khí hạt nhân, sẽ củng cố chắc chắn an ninh của chúng tôi".

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Medvedev cảnh báo rằng việc NATO triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan sẽ tăng nguy cơ nước này sẽ sử dụng thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt đó.

Hôm 16/6 Tổng thống Nga Putin thông báo rằng lô đầu đạn hạt nhân đầu tiên đã được bàn giao cho Belarus, số còn lại sẽ đến trước cuối năm nay.

Ngày 23/6 Tổng thống Belarus Lukashenko tuyên bố nước ông đã nhận được một số lượng đáng kể đầu đạn theo kế hoạch.