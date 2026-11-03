Ba Lan tổ chức tập trận quy mô lớn đầu tiên của Lực lượng Đa quốc gia vì Ukraine

Cuộc tập trận của Lực lượng Đa quốc gia vì Ukraine sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 22/11 tại Ba Lan. Sự kiện này đánh dấu bước tiến cụ thể nhất của phương Tây trong kế hoạch hỗ trợ an ninh dài hạn cho Kiev.

Ảnh minh họa: Reuters.

Theo thông cáo, đợt huấn luyện quy tụ gần 2.800 binh sĩ đến từ 10 quốc gia, trong đó Pháp đóng góp quân số đông nhất, bên cạnh Anh, Ba Lan cùng các đối tác gồm Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thụy Điển, Estonia và Litva. Đáng chú ý, cuộc tập trận còn có sự hiện diện của các binh sĩ Ukraine nhằm phối hợp kiểm tra hệ thống chỉ huy, tính tương thích của mạng lưới thông tin liên lạc và quy trình tiếp vận xuyên biên giới châu Âu. Quân đội Pháp cũng sẽ thử nghiệm một đơn vị máy bay không người lái kết hợp các hệ thống tự hành trên không và mặt đất nhằm nâng cao năng lực đối phó với mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái.

Bên cạnh các bài tập thực địa trên bộ tại Ba Lan, nơi đóng vai trò hậu phương tiếp vận với 500 binh sĩ tham gia, cuộc diễn tập còn kết hợp các bài bay tiếp dầu, trinh sát và tác chiến không quân tại Romania, đồng thời mô phỏng diễn tập hải quân từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Được khởi xướng từ đầu năm 2025, liên minh gồm 36 quốc gia này hướng tới mục tiêu thiết lập một lực lượng can thiệp độc lập khoảng 20.000 binh sĩ, sẵn sàng triển khai ngay khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Sứ mệnh của lực lượng không nhằm trực tiếp giao tranh hay đảm nhận vai trò gìn giữ hòa bình tại tiền tuyến, mà tập trung vào việc tạo lá chắn răn đe từ xa và hỗ trợ tái thiết, huấn luyện cho quân đội Ukraine. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang nỗ lực khẳng định vai trò an ninh tự chủ, trước sự khó đoán định về cam kết bảo trợ tương lai từ phía Mỹ.