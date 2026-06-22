Ba Lan và Đức nối lại quan hệ lịch sử nhằm bảo vệ sườn phía đông của châu Âu

Thỏa thuận này được ký kết 35 năm sau một hiệp ước mang tính bước ngoặt, chấm dứt hàng thập kỷ thù địch và đặt nền móng cho một quan hệ đối tác chiến lược ngày càng phát triển.

Ba Lan và Đức trải qua một lịch sử lâu dài và phức tạp

Trong Thế chiến II , Đức Quốc xã chiếm đóng phần lớn Ba Lan và sát hại gần 6 triệu người Ba Lan. Sau chiến tranh, phần lớn lãnh thổ Ba Lan bị Liên Xô sáp nhập. Một trong những điểm mấu chốt gây khó khăn cho việc nối lại quan hệ là việc công nhận đường biên giới thời hậu chiến giữa Đức và Ba Lan. Mặc dù quan hệ giữa hai nước đã bình thường hóa trong những năm 1970, được gọi là "Chính sách phương Đông", bước ngoặt thực sự đến với sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản và sự khôi phục nền dân chủ ở Ba Lan năm 1989 và sự thống nhất nước Đức vào năm sau đó.

Đức và Ba Lan ký kết thỏa thuận quốc phòng mới. (Ảnh: Reuters)

Hiệp ước về quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác, được ký kết vào ngày 17 tháng 6 năm 1991, đã mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Hiệp ước này được ký kết chỉ vài tháng sau khi đường ranh giới Oder-Neisse được xác nhận vào ngày 14 tháng 11 năm 1990. Hiệp ước này gồm 38 điều khoản thiết lập sự hợp tác rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, từ quan hệ đối tác kinh tế và khoa học, cơ sở hạ tầng, an ninh đến kiểm soát vũ khí. Điều này cũng minh chứng cho việc ​​Đức hoàn toàn ủng hộ Ba Lan gia nhập Liên minh châu Âu năm 2004 và Liên minh NATO năm 1999.

Đằng sau những vấn đề chính trị, trọng tâm là khuyến khích giao lưu văn hóa, với việc thành lập Văn phòng Thanh niên Đức-Ba Lan, cũng như một điều khoản bảo vệ quyền của các dân tộc thiểu số và ngôn ngữ ở cả hai phía.

Đức - Ba Lan xích lại gần nhau hơn

Cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine đã đưa hai nước này xích lại gần nhau hơn. Cả Ba Lan và Đức đều đã tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn Ukraine và hỗ trợ Ukraine bằng viện trợ tài chính trực tiếp và hỗ trợ quân sự. Trên tinh thần hợp tác lịch sử này, hai nước đã lựa chọn tăng cường hỗ trợ lẫn nhau bằng việc ký kết một thỏa thuận quốc phòng mới.

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức và Ba Lan nhất trí tăng cường hợp tác quân sự, tập trung vào an ninh mạng, phòng thủ Biển Baltic và các cuộc tập trận chung. Thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường sườn phía đông của NATO khi cả hai quốc gia đều đối mặt với căng thẳng leo thang với Nga và những thay đổi tiềm tàng về sự hiện diện của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz phát biểu tại một cuộc họp báo ở Warsaw cho biết Ba Lan và Đức cùng chung niềm tin rằng an ninh của châu Âu bắt đầu từ sườn phía Đông. Đó là lý do hai bên đã ký một thỏa thuận để trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, lực lượng NATO có thể tiếp cận sườn phía Đông nhanh hơn, Biển Baltic có thể được bảo vệ tốt hơn và Lá chắn phía Đông trở nên vững chắc hơn.

Ba Lan cũng thể hiện mong muốn các đồng minh lớn của châu Âu sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ sườn phía Đông của lục địa , trong bối cảnh Mỹ đang xem xét lại sự hiện diện quân sự của mình ở châu Âu .

Ba Lan và Đức trở thành đối tác bình đẳng bảo vệ an ninh

Tầm quan trọng của Ba Lan với vai trò là trung tâm hậu cần cho Ukraine, cùng với nền kinh tế đang phát triển và đầu tư quốc phòng mạnh mẽ trong top đầu của NATO, đã biến nước này trở thành đối tác hấp dẫn đối với Đức. Chính phủ Ba Lan cũng muốn nước này được tham gia vào các quyết định về tương lai của khu vực.

Trong khi đó, Đức đang hồi sinh sức mạnh quân đội của mình sau nhiều thập kỷ bị bỏ bê. Nước này có tham vọng xây dựng một đội quân chính quy mạnh nhất của châu Âu trong liên minh NATO, một nỗ lực sẽ biến Đức trở thành trụ cột chính của quốc phòng châu Âu trong những năm tới.

Thỏa thuận quốc phòng dự kiến ​​sẽ bao gồm các kế hoạch bảo vệ khu vực Biển Baltic, cũng như hợp tác về khả năng di chuyển và cơ sở hạ tầng quân sự, phòng thủ mạng và công nghệ mới.

Theo giới phân tích, hai quốc gia này gắn bó chặt chẽ với các kế hoạch phòng thủ của Liên minh NATO, điều này trao cho Đức một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ khu vực Baltic, cùng với Ba Lan và các quốc gia khác ở Trung và Đông Âu. Ngoài ra, Đức chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ các quốc gia Baltic và điều này chỉ khả thi nếu có sự hợp tác với Ba Lan.