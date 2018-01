Ba Lan và thách thức trong vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ

Ba Lan đảm nhiệm vai trò này trong bối cảnh môi trường địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng tại nhiều khu vực trong thời gian vừa qua, tác động không nhỏ tới mục tiêu củng cố hòa bình và an ninh cho nhân loại, tạo điều kiện cho hợp tác, cùng phát triển trên phạm vi toàn cầu.

Các cuộc xung đột triền miên tại một số quốc gia châu Phi nghèo đói, cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chưa thực sự kết thúc, những rủi ro tiềm ẩn của cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, hay cuộc khủng hoảng người di cư vào châu Âu vẫn chưa có lời giải là những thách thức lớn đặt ra cho Ba Lan phải đứng ra giải quyết cùng với các nước là thành viên và thành viên không thường trực khác trong hai năm tới.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Ảnh: AFP).

Mặc dù vậy Bộ trưởng ngoại giao Ba Lan Witold Waszczykowski khẳng định, với đóng góp tích cực của mình vào nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định quốc tế trong nhiều năm qua, Ba Lan không e ngại những thách thức trên và sẵn sàng chung tay giải quyết những vấn đề toàn cầu.

Theo đó, Ngoại trưởng Waszczykowski cho biết Ba Lan sẽ tham gia tích cực vào việc giải quyết và ngăn chặn các cuộc xung đột tại châu Phi, duy trì phái bộ gìn giữ hòa bình tại khu vực Donbas của Ukraine, duy trì an ninh, trật tự tại các vùng giải phóng do IS kiểm soát trước đây.

Bên cạnh đó, Ba Lan cũng sẽ tích cực đóng góp vào cuộc chiến chống khủng bố, ngăn chặn các tội ác chống lại nhân loại, và sự vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Vào tháng 6 vừa qua, với 190 phiếu ủng hộ, Ba Lan được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (UNSC) bầu là thành viên không thường trực của tổ chức này nhiệm kỳ 2018-2019. Đây là lần thứ sáu Ba Lan đảm nhiệm vai trò này. Cùng với Ba Lan, 9 nước thành viên không thường trực khác cũng được bầu nhiệm kỳ 2 năm, trong đó có Kuwait, Equatorial Guinea, Peru, và Bờ Biển Ngà./.