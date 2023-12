Bắc Kinh hứng chịu đợt rét dài nhất trong vòng hơn 70 năm

Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc trong một bài viết đăng trên tài khoản WeChat chính thức ngày 24/12 cho biết, từ giữa tháng 12, tình hình thời tiết nước này diễn biến phức tạp một cách bất thường, với nhiều kiểu thời tiết khắc nghiệt của mùa Đông như sóng lạnh, mưa tuyết, nhiệt độ thấp và băng giá.

Máy dọn tuyết trên đường phố Yên Đài, Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc ngày 21/12. Ảnh: IC

Nhiệt độ ở khu vực miền Trung và Đông thấp hơn rõ rệt, mưa xảy ra liên tục và mang tính cực đoan, tuyết rơi dày trên quy mô lớn ở phía Nam Hoàng Hà và miền Bắc, gây ra các tác động tiêu cực cho cuộc sống và đi lại của người dân. Bão tuyết lớn đã xảy ra ở phía Bắc bán đảo Sơn Đông, với lượng tuyết rơi ở Văn Đăng, Uy Hải là 33,7 mm, khiến độ dày của tuyết tại đây đạt mức kỷ lục, lên tới 74 cm.

Tổng cộng đã có 3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước này kể từ giữa tháng 12, khiến nhiệt độ tối thiểu tại 78 trạm quan trắc khí tượng quốc gia trên cả nước Trung Quốc giảm xuống dưới mức thấp nhất lịch sử trong tháng 12. Trong đó, 12 trạm ở Sơn Tây, Hà Bắc, Nội Mông, Hồ Nam... đạt mức thấp nhất kể từ khi thành lập. Nhiệt độ trung bình ở miền Bắc, phía Nam Hoàng Hà, Đông Bắc và Nội Mông ghi nhận mức thấp nhất cùng thời kỳ kể từ năm 1961.

Một người dân Bắc Kinh trong chiếc xe phủ đầy tuyết (Ảnh: Reuters)

​Nằm ở khu vực miền Bắc, thủ đô Bắc Kinh cũng ghi nhận mức nhiệt giảm xuống dưới 0 độ C kéo dài tới hơn 300 giờ kể từ hôm 11/12 đến chiều 24/12. Theo Nhật báo Bắc Kinh (Beijing Daily), đây là khoảng thời gian dài nhất Bắc Kinh trải qua mức nhiệt dưới 0 độ C kể từ năm 1951 khi có những ghi chép đầy đủ về khí tượng. Thành phố này cũng đã phải trải qua 9 ngày liên tiếp nhiệt độ dưới âm 10 độ C trong thời gian này.

Thời tiết lạnh giá là nguyên nhân gây ra một vụ tai nạn tàu điện ngầm ở đây. Đường ray trơn vì tuyết rơi đã khiến một đoàn tàu phanh gấp và va chạm với một đoàn tàu khác, khiến hơn 100 người bị gãy xương. Bắc Kinh cũng đã phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp trước cảnh báo phụ tải điện lớn do nhu cầu sưởi ấm của người dân tăng cao.

Những ngày tới, mức nhiệt ấm hơn được dự báo sẽ di chuyển từ Bắc xuống Nam từ 25/12 và nhiệt độ sẽ quay trở lại mức tương đương hoặc cao hơn cùng kỳ ở cả miền Bắc và miền Nam Trung Quốc.