Theo nội dung trả lời báo chí đăng tải trên trang web chính thức, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng FCC đã lạm dụng quyền lực giám sát, mở rộng quá mức khái niệm “rủi ro an ninh quốc gia” và đưa ra biện pháp hạn chế trong khi thiếu căn cứ thực tế.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa ban hành quy định có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung (Ảnh: Reuters)

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, cách làm này vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử và cạnh tranh công bằng, đồng thời vu khống, gây áp lực đối với hoạt động của doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc tại Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhận định FCC đang tiếp tục thúc đẩy xu hướng “tách rời, đứt gãy chuỗi cung ứng” giữa Trung Quốc và Mỹ trong các lĩnh vực viễn thông, truyền thông và kiểm định - chứng nhận. Bắc Kinh cho rằng các biện pháp này đi ngược với đồng thuận quan trọng giữa nguyên thủ hai nước và gây tác động tiêu cực đến cục diện ổn định trong hợp tác kinh tế - thương mại Trung - Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ lập tức thu hồi các biện pháp liên quan và quay lại con đường giải quyết vấn đề thông qua thương lượng, đồng thời tuyên bố Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình.

Được biết, ngày 19/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, FCC đã biểu quyết thông qua quy định liên quan, dự kiến cấm các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc nằm trong “danh sách bao trùm” trực tiếp tiếp cận nguồn số điện thoại qua Internet tại Mỹ. Biện pháp này ảnh hưởng tới China Telecom, China Unicom, China Mobile cùng một số nhà cung cấp dịch vụ thoại qua giao thức Internet (VoIP).

FCC cho biết quy định mới nhằm siết chặt yêu cầu an ninh đối với các nhà cung cấp dịch vụ thoại qua Internet khi xin cấp số điện thoại Mỹ trực tiếp, đồng thời ngăn chặn các cuộc gọi tự động liên quan đến lừa đảo. Theo FCC, biện pháp này cũng áp dụng với các nhà cung cấp sử dụng thiết bị hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp nằm trong danh sách rủi ro an ninh, trong đó có Huawei và ZTE.

Trước đó, vào đầu tháng 5, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng phản đối các biện pháp hạn chế của FCC trong lĩnh vực kiểm định, chứng nhận và hoạt động viễn thông, cho rằng các quy định này mang tính phân biệt đối xử và gây tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc.

Việc Mỹ tiếp tục hạn chế hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc tại thị trường Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ kinh tế - thương mại song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, viễn thông và an ninh mạng.