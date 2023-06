Bắc Kinh (Trung Quốc) nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc mưa to, miền Trung nắng nóng

VOV.VN - Dự báo, chiều tối và đêm 22/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chiều và đêm 22/6 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.