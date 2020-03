Bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Vũ Hán tử vong

Theo Global Times, Zhong Jinxing, 32 tuổi, bác sĩ tại khu tự trị Quảng Tây, đã qua đời vào hôm 28/2, sau 33 ngày làm việc liên tục ở tuyến đầu cuộc chiến chống dịch Covid-19. Nguyên nhân tử vong của bác sỹ Zhong Jinxing là do làm việc quá sức.

Tài khoản Twitter của tờ Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) đưa tin về cái chết của bác sĩ Zhong Jinxing. Ảnh chụp màn hình.

Trường hợp khác được ghi nhận tại Vũ Hán. Bác sĩ Jiang Xueqing, 55 tuổi, người từng được nhận một trong những giải thưởng hàng đầu quốc gia của ngành y tế Trung Quốc qua đời sáng 1/3 vì nhiễm virus corona. Ông nhiễm bệnh khi công tác ở tuyến đầu cuộc chiến với Covid-19.

Giới chức Trung Quốc cho biết, hơn 3.300 nhân viên y tế tại quốc gia này bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong đó, 90% y bác sĩ nhiễm bệnh được ghi nhận ở tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi phát dịch bệnh.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, hơn 80% số ca tử vong do Covid-19 là những người trên độ tuổi 60. Tuy nhiên, việc ngày càng có nhiều y bác sỹ ở độ tuổi 20 và 30 tử vong trong cuộc chiến chống virus đã gây leo ngại về nguy cơ đối với những người trẻ tuổi hơn. Hơn nữa, điều này cũng nêu bật một thực tế là các nhân viên y tế ở tuyến đầu đang phải đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn.

Các nhân viên y tế đặc biệt dễ bị tổn thương trước virus SARS-CoV-2 vì nhiều lý do. Trước hết, virus corona mới này rất dễ lây lan và các nhân viên y tế dễ bị phơi nhiễm do họ phải tương tác nhiều với người bệnh. Nghiên cứu được công bố hồi đầu tháng 2 cho biết, trong số 138 bệnh nhân được khảo sát tại một bệnh viện ở Vũ Hán thì có tới 29% là các nhân viên y tế. Đã có 1 bệnh nhân bị chẩn đoán sai vì người này không xuất hiện các triệu chứng điển hình, do đó đã lây nhiễm cho 10 nhân viên y tế.

Thứ 2, nhân viên y tế tại Trung Quốc đang bị thiếu hụt các trang thiết bị bảo hộ như khẩu trang, quần áo và mặt nạ bảo hộ. Điều này khiến họ dễ bị nhiễm virus hơn trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.

Thứ 3, nhân viên y tế Trung Quốc đang phải làm việc quá sức. Vào cuối tháng 1/2020, tờ Washington Post đưa tin, các nhân viên tại bệnh viện Vũ Hán phải mặc bỉm bởi vì họ không có thời gian đi vệ sinh cá nhân khi phải điều trị cho quá nhiều bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tại Trung Quốc cứ 10.000 người dân thì có chưa đến 2 nhân viên y tế. Khi các nhân viên y tế nhiễm bệnh, vấn đề lại càng trở nên phức tạp./.