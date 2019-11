Bác sỹ dùng miệng hút nước tiểu cứu bệnh nhân

Nguồn Thepaper.cn, ngày 19/11/2019, trên chuyến bay CZ399 từ Quảng Châu đến New Yorks của hãng hàng không phương Nam, Trung Quốc, một bệnh nhân cao tuổi do vấn đề về tuyến tiền liệt, sau khi không thể đi tiểu trong thời gian dài đã rơi vào tình trạng nguy hiểm cho tính mạng, rất may mắn trên chuyến bay có hai hành khách là bác sỹ Trương Hồng và Tiêu Chiếm Tường.





Sau khi kiểm tra, hai bác sỹ phát hiện có khoảng 1 lít nước tiểu trong bàng quang bệnh nhân, nếu không kịp thời hút ra sẽ gây vỡ bàng quang, ảnh hưởng tính mạng người bệnh.

Bác sĩ Tiêu Chiếm Tường đã tận dụng các vật dụng trên máy bay để làm đường dẫn, tuy nhiên bệnh nhân không thể chủ động đi tiểu được, do đó bác sĩ Trương Hồng quyết định dùng miệng để hút nước tiểu cho bệnh nhân qua dây dẫn. Sau nửa tiếng đồng hồ, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch./.