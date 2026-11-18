Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ Nội vụ Bahrain không nêu cụ thể bản chất của mối đe dọa. Trước đó, cơ quan này cũng đã phát cảnh báo tương tự hôm 17/11, hai ngày sau khi Bahrain tuyên bố đánh chặn một cuộc tấn công đường không của Iran nhằm vào lãnh thổ nước này. Tehran cho biết mục tiêu của cuộc tấn công là một căn cứ quân sự Mỹ.

Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain. Ảnh: Reuters

Bahrain hiện là nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này cũng đang đối phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) mà họ mô tả là thù địch vào rạng sáng 18/11. Tuy nhiên, quân đội Kuwait không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trước đó, ngày 17/11, Mỹ đã tấn công một địa điểm phóng tên lửa của Iran, sau khi Tehran tuyên bố nhắm mục tiêu vào một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Bahrain. Các cuộc tấn công đáp trả diễn ra bất chấp những nỗ lực đàm phán giữa Iran với hai nước trung gian là Oman và Qatar.

Xung đột bùng phát ngày 28/2, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, sau đó lan rộng với các đòn tập kích của Tehran nhằm vào Israel và một số quốc gia Arab vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ đóng quân.

Bộ Nội vụ Bahrain sau đó đăng tải thông báo xác nhận tình hình đã an toàn trên mạng xã hội X.