Bahrain phát cảnh báo khẩn cấp giữa bối cảnh Mỹ và Iran đấu hỏa lực
VOV.VN - Bahrain sáng 18/11 phát cảnh báo về nguy cơ đe dọa và khuyến cáo người dân nhanh chóng di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các cuộc đấu hỏa lực giữa Mỹ và Iran. Cảnh báo được dỡ bỏ gần 1 giờ khi giới chức Bahrain xác định tình hình đã an toàn.
Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ Nội vụ Bahrain không nêu cụ thể bản chất của mối đe dọa. Trước đó, cơ quan này cũng đã phát cảnh báo tương tự hôm 17/11, hai ngày sau khi Bahrain tuyên bố đánh chặn một cuộc tấn công đường không của Iran nhằm vào lãnh thổ nước này. Tehran cho biết mục tiêu của cuộc tấn công là một căn cứ quân sự Mỹ.
Bahrain hiện là nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.
Trong một diễn biến liên quan, quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này cũng đang đối phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) mà họ mô tả là thù địch vào rạng sáng 18/11. Tuy nhiên, quân đội Kuwait không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Trước đó, ngày 17/11, Mỹ đã tấn công một địa điểm phóng tên lửa của Iran, sau khi Tehran tuyên bố nhắm mục tiêu vào một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Bahrain. Các cuộc tấn công đáp trả diễn ra bất chấp những nỗ lực đàm phán giữa Iran với hai nước trung gian là Oman và Qatar.
Xung đột bùng phát ngày 28/2, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, sau đó lan rộng với các đòn tập kích của Tehran nhằm vào Israel và một số quốc gia Arab vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ đóng quân.
Bộ Nội vụ Bahrain sau đó đăng tải thông báo xác nhận tình hình đã an toàn trên mạng xã hội X.