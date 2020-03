Bang New York (Mỹ) cảnh báo thiếu trang thiết bị y tế chống Covid-19

VOV.VN - Thị trưởng New York Bill de Blasio hôm qua (22/3) tuyên bố dịch Covid-19 ở New York còn xấu hơn nữa, một phần do thiếu các trang thiết bị y tế.