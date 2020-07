Bang Victoria (Australia) phong tỏa 10 điểm nóng dịch Covid-19

Chính quyền bang Victoria của Australia từ ngày hôm nay (2/7) bắt đầu phong tỏa 10 điểm nóng dịch Covid-19 nằm ở phía Tây thành phố Melbourne sau khi ghi nhận số ca nhiễm liên tục tăng ở mức 2 con số trong hơn 2 tuần.

Bang New South Wales bắt đầu kiểm tra địa chỉ của những người đến từ bang Victoria để đảm bảo không bỏ sót những người đến từ điểm nóng Covid-19 tại Melbourne. Ảnh: Twitter Brad Hazzard.

Dự kiến thời gian phong tỏa sẽ kéo dài đến cuốitháng 7 và người dân tại các khu vực này chỉ được phép ra khỏi nhà trong một số trường hợp nhất định.



Sau 15 ngày liên tiếp ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới ở mức 2 con số, trong đó hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều có nguồn lây trong cộng đồng, chính quyền Victoria đã phải ban hành lệnh phong tỏa 10 khu vực điểm nóng dịch bệnh bao gồm 36 vùng ngoại ô của thành phố Melbourne.

Lệnh cấm đi lại đối với hơn 300.000 người dân bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay và dự kiến kéo dài đến ngày 29/7 tới. Người dân tại các khu vực bị phong tỏa sẽ chỉ được ra khỏi nhà với những lý do thiết yếu như đi học hoặc đi làm, chăm sóc y tế, mua thực phẩm và tập thể dục. Cảnh sát sẽ tuần tra để giám sát việc chấp hành của người dân và người vi phạm có thể bị phạt hơn 1.600 AUD, trong khi các tổ chức vi phạm sẽ bị phạt 100.000 AUD.

Việc tái áp dụng biện pháp phong tỏa cũng đồng nghĩa với việc các nhà hàng, quán ăn và quán bar sẽ phải ngừng phục vụ khác hàng tại chỗ mà chỉ được phục vụ những người có nhu cầu mang đi hoặc giao hàng tận nhà.

Số ca bệnh gia tăng tại Victoria đã buộc các bang lân cận phải đưa ra các biện pháp phòng ngừa và điều chỉnh kế hoạch mở cửa biên giới. Chính quyền Queensland cho biết bang này sẽ mở cửa biên giới với các bang và vùng lãnh thổ khác từ ngày 10/7 ngoại trừ người dân đến từ Victoria. Trong khi chính quyền bang New South Wales ngày hôm nay (2/7) tuyên bố sẽ phạt 11.000 AUD hoặc 6 tháng tù giam đối với những người đến từ 10 điểm nóng dịch bệnh tại Victoria. Đây cũng là lần đầu tiên bang New South Wales áp dụng quy định hạn chế đi lại đối với công dân các bang khác kể từ đầu mùa dịch đến nay. Trong khi đó bang Nam Australia cũng đã hủy bỏ kế hoạch mở lại biên giới với Victoria dự kiến được thực hiện từ tháng này trong khi đang xem xét kế hoạch mở cửa biên giới với bang New South Wales và Lãnh thổ thủ đô.

Theo các chuyên gia y tế Australia, dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Victoria là do một số nguyên nhân bao gồm việc thiếu ý thức phòng dịch của người dân, nhân viên tại các cơ sở kiểm dịch không được đào tạo đầy đủ về phòng chống lây nhiễm và người cách ly không được xét nghiệm Covid-19 trước khi về với gia đình.

Tính đến sáng nay, Australia có 7.920 ca mắc Covid-19, trong đó 104 nạn nhân đã tử vong./.