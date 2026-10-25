English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bangladesh mở lại website ngân hàng trung ương sau cảnh báo an ninh mạng

Chủ Nhật, 19:05, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/10, Ngân hàng Trung ương Bangladesh đã khôi phục website chính thức, sau hơn hai ngày tạm ngừng hoạt động để phòng ngừa nguy cơ tấn công mạng liên quan đến các lỗ hổng bảo mật.

 

Website ngân hàng trung ương Bangladesh hoạt động trở lại

Ông Arief Hossain Khan, Giám đốc điều hành kiêm người phát ngôn Ngân hàng Trung ương Bangladesh cho biết, trang web chính thức của Ngân hàng này đã ngừng hoạt động từ trưa ngày 22/10, sau khi cơ quan chức năng nhận được cảnh báo an ninh mạng quốc tế.

Người truy cập website trong thời gian này chỉ nhận được thông báo hệ thống đang được bảo trì. Ngân hàng xác nhận trang web đã hoạt động trở lại lúc 8 giờ sáng nay (25/10), sau khi đội ngũ công nghệ thông tin của ngân hàng đã theo dõi tình hình và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ hệ thống.

bangladesh mo lai website ngan hang trung uong sau canh bao an ninh mang hinh anh 1
Bangladesh mở lại website ngân hàng trung ương sau cảnh báo an ninh mạng (Ảnh: Thedailystar).

Chưa có thông tin xác nhận website này đã bị tin tặc xâm nhập

Nguyên nhân dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động của trang web là những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình (PHP), được sử dụng phổ biến để xây dựng và vận hành các website. Nếu không được khắc phục kịp thời, các lỗ hổng này có thể tạo điều kiện cho tin tặc tấn công mã độc từ xa trên máy chủ bị ảnh hưởng.

Cảnh báo này cũng khiến một số cơ quan và tổ chức tại nhiều quốc gia triển khai biện pháp khẩn cấp, trong đó có việc tạm ngừng hoạt động một số website để kiểm tra và tăng cường bảo mật. Việc đóng website của Ngân hàng Trung ương Bangladesh được thực hiện nhằm phòng ngừa rủi ro; hiện chưa có thông tin xác nhận website này đã bị tin tặc xâm nhập.

Theo ngân hàng, trong thời gian trang web chính thức tạm ngừng hoạt động, kết nối giữa ngân hàng trung ương và các ngân hàng thương mại vẫn diễn ra bình thường.

Bangladesh từng xảy ra một vụ tấn công mạng nghiêm trọng vào năm 2016, khi tin tặc chuyển trái phép 101 triệu USD từ tài khoản của ngân hàng này tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York. Năm 2023, ngân hàng cũng từng tạm ngừng một số dịch vụ trực tuyến nội bộ trong 36 giờ để đề phòng nguy cơ tấn công mạng.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bangladesh khởi động thành công phản ứng phân hạch tại nhà máy điện hạt nhân
Bangladesh khởi động thành công phản ứng phân hạch tại nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Ngày 11/10, tổ máy số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Rooppur tại Bangladesh lần đầu tiên khởi động thành công phản ứng phân hạch dây chuyền có kiểm soát. Đây là cột mốc kỹ thuật quan trọng, đưa quốc gia Nam Á này tiến gần hơn tới mục tiêu sản xuất điện hạt nhân thương mại.

Bangladesh khởi động thành công phản ứng phân hạch tại nhà máy điện hạt nhân

Bangladesh khởi động thành công phản ứng phân hạch tại nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Ngày 11/10, tổ máy số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Rooppur tại Bangladesh lần đầu tiên khởi động thành công phản ứng phân hạch dây chuyền có kiểm soát. Đây là cột mốc kỹ thuật quan trọng, đưa quốc gia Nam Á này tiến gần hơn tới mục tiêu sản xuất điện hạt nhân thương mại.

Cầu thủ Indonesia và Bangladesh "hỗn chiến" ở FIFA ASEAN Cup 2026
Cầu thủ Indonesia và Bangladesh "hỗn chiến" ở FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Cầu thủ đôi bên lao vào hỗn chiến và để lại hình ảnh xấu trong trận Indonesia thắng Bangladesh 9-2 tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Cầu thủ Indonesia và Bangladesh "hỗn chiến" ở FIFA ASEAN Cup 2026

Cầu thủ Indonesia và Bangladesh "hỗn chiến" ở FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Cầu thủ đôi bên lao vào hỗn chiến và để lại hình ảnh xấu trong trận Indonesia thắng Bangladesh 9-2 tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia thắng Bangladesh 9-2 để gặp Thái Lan ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026
Indonesia thắng Bangladesh 9-2 để gặp Thái Lan ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Đội tuyển Indonesia giành chiến thắng 9-2 trước Bangladesh để đoạt vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Thái Lan.

Indonesia thắng Bangladesh 9-2 để gặp Thái Lan ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia thắng Bangladesh 9-2 để gặp Thái Lan ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Đội tuyển Indonesia giành chiến thắng 9-2 trước Bangladesh để đoạt vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Thái Lan.

Lịch sử đối đầu Indonesia vs Bangladesh trước FIFA ASEAN Cup 2026
Lịch sử đối đầu Indonesia vs Bangladesh trước FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu Indonesia vs Bangladesh trước lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Indonesia vs Bangladesh trước FIFA ASEAN Cup 2026

Lịch sử đối đầu Indonesia vs Bangladesh trước FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu Indonesia vs Bangladesh trước lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026.

Ấn Độ và Bangladesh bàn nối lại các tuyến tàu khách xuyên biên giới
Ấn Độ và Bangladesh bàn nối lại các tuyến tàu khách xuyên biên giới

VOV.VN - Ngày 8/9, Ấn Độ và Bangladesh bắt đầu thảo luận về khả năng nối lại các tuyến tàu khách xuyên biên giới, vốn bị đình chỉ từ năm 2024 do những bất ổn chính trị tại Bangladesh dẫn đến căng thẳng giữa hai nước.

Ấn Độ và Bangladesh bàn nối lại các tuyến tàu khách xuyên biên giới

Ấn Độ và Bangladesh bàn nối lại các tuyến tàu khách xuyên biên giới

VOV.VN - Ngày 8/9, Ấn Độ và Bangladesh bắt đầu thảo luận về khả năng nối lại các tuyến tàu khách xuyên biên giới, vốn bị đình chỉ từ năm 2024 do những bất ổn chính trị tại Bangladesh dẫn đến căng thẳng giữa hai nước.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ