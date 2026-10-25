Website ngân hàng trung ương Bangladesh hoạt động trở lại

Ông Arief Hossain Khan, Giám đốc điều hành kiêm người phát ngôn Ngân hàng Trung ương Bangladesh cho biết, trang web chính thức của Ngân hàng này đã ngừng hoạt động từ trưa ngày 22/10, sau khi cơ quan chức năng nhận được cảnh báo an ninh mạng quốc tế.

Người truy cập website trong thời gian này chỉ nhận được thông báo hệ thống đang được bảo trì. Ngân hàng xác nhận trang web đã hoạt động trở lại lúc 8 giờ sáng nay (25/10), sau khi đội ngũ công nghệ thông tin của ngân hàng đã theo dõi tình hình và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ hệ thống.

Bangladesh mở lại website ngân hàng trung ương sau cảnh báo an ninh mạng (Ảnh: Thedailystar).

Chưa có thông tin xác nhận website này đã bị tin tặc xâm nhập

Nguyên nhân dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động của trang web là những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình (PHP), được sử dụng phổ biến để xây dựng và vận hành các website. Nếu không được khắc phục kịp thời, các lỗ hổng này có thể tạo điều kiện cho tin tặc tấn công mã độc từ xa trên máy chủ bị ảnh hưởng.

Cảnh báo này cũng khiến một số cơ quan và tổ chức tại nhiều quốc gia triển khai biện pháp khẩn cấp, trong đó có việc tạm ngừng hoạt động một số website để kiểm tra và tăng cường bảo mật. Việc đóng website của Ngân hàng Trung ương Bangladesh được thực hiện nhằm phòng ngừa rủi ro; hiện chưa có thông tin xác nhận website này đã bị tin tặc xâm nhập.

Theo ngân hàng, trong thời gian trang web chính thức tạm ngừng hoạt động, kết nối giữa ngân hàng trung ương và các ngân hàng thương mại vẫn diễn ra bình thường.

Bangladesh từng xảy ra một vụ tấn công mạng nghiêm trọng vào năm 2016, khi tin tặc chuyển trái phép 101 triệu USD từ tài khoản của ngân hàng này tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York. Năm 2023, ngân hàng cũng từng tạm ngừng một số dịch vụ trực tuyến nội bộ trong 36 giờ để đề phòng nguy cơ tấn công mạng.