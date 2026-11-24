Trả lời phỏng vấn báo chí tại thủ đô Dhaka, Thứ trưởng Ngoại giao Bangladesh - Shama Obaed Islam khẳng định cựu Thủ tướng Sheikh Hasina sẽ bị bắt giữ nếu trở về Bangladesh. Các thủ tục pháp lý sau đó sẽ được tiến hành theo quy định. Trước đó, Bangladesh cũng đã chính thức đề nghị Ấn Độ dẫn độ bà Hasina và mong muốn Ấn Độ thực hiện các nghĩa vụ theo hiệp ước dẫn độ hiện hành giữa hai nước.

Cựu nữ Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. Ảnh: Reuters.

Bà Sheikh Hasina đang lưu trú tại Ấn Độ kể từ tháng 8/2024, sau khi các cuộc biểu tình quy mô lớn khiến chính phủ của bà sụp đổ. Tháng 11/2025, một tòa án Bangladesh tuyên án tử hình vắng mặt đối với bà về các tội ác chống lại loài người liên quan đến việc trấn áp phong trào biểu tình năm 2024. Bà Hasina bác bỏ các cáo buộc và không công nhận phán quyết.

Trong một diễn biến liên quan, hôm nay (24/11), người phát ngôn của bà Hasina cho biết cựu Thủ tướng dự kiến trở về Bangladesh vào ngày 16/12, nhân Ngày Chiến thắng của nước này. Bà cũng đề nghị chính phủ Bangladesh bố trí chuyến bay của hãng hàng không quốc gia để đưa bà từ New Delhi về Dhaka.

Những ngày gần đây, những người ủng hộ đảng Liên đoàn Awami của bà Hasina đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình ủng hộ kế hoạch trở về nước của cựu Thủ tướng. Trong khi đó, cảnh sát Bangladesh ghi nhận hàng chục vụ nổ bom tự chế và đốt phá phương tiện tại ít nhất 28 địa phương, khiến một số cảnh sát và dân thường bị thương. Chính phủ Bangladesh và đại diện đảng Liên đoàn Awami đưa ra những tuyên bố trái ngược về trách nhiệm đối với các vụ bạo lực này.

Đến nay, Bộ Ngoại giao Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố mới nhất của Bangladesh. Trước đó, phía Ấn Độ cho biết đang xem xét đề nghị dẫn độ bà Hasina của Bangladesh theo các quy định pháp luật và thỏa thuận song phương hiện hành.