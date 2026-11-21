Bangladesh hoan nghênh phán quyết và kêu gọi nhanh chóng thực thi, trong khi Ấn Độ tái khẳng định ủng hộ người Rohingya hồi hương an toàn và bền vững.

Những đứa trẻ Rohingya vượt qua sông Naf để sang lánh nạn tại Bangladesh hồi năm 2017 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại thủ đô Dhaka, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bangladesh Humaiun Kobir đánh giá phán quyết ngày 19/11 của Tòa án Công lý Quốc tế tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy trách nhiệm của Myanmar và giải quyết cuộc khủng hoảng người Rohingya.

“Bangladesh tin rằng phán quyết này sẽ đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người Rohingya hồi hương về Myanmar”.

Bộ Ngoại giao Bangladesh kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo đảm phán quyết được thực thi nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời tăng cường sức ép nhằm tạo điều kiện cho người tị nạn tự nguyện trở về quê hương một cách an toàn, được bảo đảm các quyền và điều kiện sống cơ bản.

Bangladesh hiện tiếp nhận gần 1,2 triệu người Rohingya, chủ yếu tại các trại tị nạn ở Cox's Bazar. Chính phủ nước này khẳng định hồi hương bền vững là giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng, đồng thời đề nghị các đối tác quốc tế duy trì viện trợ nhân đạo cho người tị nạn và cộng đồng địa phương trong thời gian chờ hồi hương.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ngày 20/11 ở New Delhi, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết Ấn Độ đã ghi nhận phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế, đồng thời nhấn mạnh lập trường nhất quán ủng hộ người Rohingya trở về bang Rakhine một cách an toàn, nhanh chóng và bền vững.

“Về phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế, chúng tôi đã ghi nhận phán quyết. Ấn Độ luôn nhất quán ủng hộ việc hồi hương an toàn, nhanh chóng và bền vững cho người dân Rohingya”.

Ông Jaiswal cũng nhắc lại việc Ấn Độ từng cung cấp năm đợt hàng cứu trợ cho các trại tị nạn tại Bangladesh, đồng thời hỗ trợ các dự án phát triển tại bang Rakhine của Myanmar trong thời gian qua.

Về phần mình, ngày 20/11, Bộ Ngoại giao Myanmar bày tỏ thất vọng và bác bỏ kết luận của Tòa án Công lý Quốc tế về cáo buộc diệt chủng người Rohingya. Myanmar cho rằng tình hình tại phía Bắc bang Rakhine hết sức phức tạp và về cơ bản là vấn đề nội bộ của nước này.

Myanmar nhấn mạnh phán quyết được thông qua với 9 phiếu thuận và 6 phiếu chống, đồng thời cho rằng Tòa chưa xem xét đầy đủ các bằng chứng do Myanmar cung cấp. Myanmar khẳng định các chiến dịch quân sự tại bang Rakhine giai đoạn 2016–2018 nhằm chống khủng bố, không mang ý định diệt chủng; đồng thời cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu phán quyết, triển khai hỗ trợ nhân đạo và tạo điều kiện cho người tị nạn hồi hương khi hoàn cảnh cho phép.