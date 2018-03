Báo Australia nói về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trả lời phỏng vấn Fairfax Media của Australia trước thềm Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Australia và ASEAN diễn ra cuối tuần này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc tới cơ hội to lớn để cải thiện quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Australia, đã đạt mức 11,8 tỷ USD trong thời kỳ 2016-2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (Ảnh: ĐSQ Australia cung cấp).

Trong bài phỏng vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam và Australia sẽ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược vì những ưu tiên về kinh tế và an ninh của 2 nước ngày càng phát triển chặt chẽ. Bên cạnh đó, thương mại hàng hóa song phương và dịch vụ như giáo dục, du lịch, nguồn nhân lực… đang không ngừng phát triển.

Đặc biệt, hai nước đã cùng ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hay là phiên bản Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) phiên bản không có Mỹ. Fairfax Media dẫn lời nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam khẳng định, CPTPP mang lại những cơ hội to lớn để giới doanh nghiệp Australia đầu tư vào Việt Nam.

Theo bài phỏng vấn của Fairfax Media, Việt Nam và Australia sẽ mở rộng hợp tác trong cả lĩnh vực “tìm kiếm cứu nạn, chống khủng bố, chống buôn người, an ninh và an ninh hàng hải”. Hai nước cùng ủng hộ nhau trong các cơ chế hợp tác khu vực về bảo vệ an ninh và quốc phòng quốc gia.

Với câu hỏi “Australia và ASEAN, trong đó có Việt Nam, sẽ làm gì để giải quyết căng thẳng trên Biển Đông, và Việt Nam sẽ cân nhắc hợp tác như thế nào trong các hoạt động đảm bảo tự do hàng hải với các nước khác trong khu vực?”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông-tuyến đường vận tải biển lớn với thương mại toàn cầu, là lợi ích và mục tiêu chung của tất cả các nước”.

“Điều quan trọng là các nước có hành động xây dựng với mục tiêu chung này, kiềm chế các hành động có thể làm bùng phát căng thẳng, giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng khẳng định, Việt Nam và Australia có những vị trí và vai trò quan trọng trong khu vực.

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Australia, giáo sư Carl Thayer tại Đại học New South Wales đưa ra nhận định rằng, Việt Nam dù không tham gia các hoạt động tuần tra chung trên biển, song Việt Nam vẫn mong muốn có quan hệ hợp tác lớn hơn nữa về kinh tế và quốc phòng với Australia cũng như các nước khác trong khu vực.

The Sydney Morning Herald dẫn lời giáo sư Carl Thayer cho biết: “Việt Nam muốn duy trì cân bằng chiến lược. Việt Nam sẽ không làm sứt mẻ quan hệ với Trung Quốc”.

Báo Finalcial Review của Australia cũng chạy loạt bài về chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam, trong đó, nhấn mạnh Hiệp định định đối tác chiến lược giữa 2 nước. Trong bài viết “Chia sẻ quan điểm đằng sau quan hệ chiến lược mới của Australia với Việt Nam”, tờ báo khẳng định dù khác biệt về hệ thống chính trị nhưng 2 nước có cùng quan điểm về sự ổn định tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ngày 15/3, Việt Nam và Australia chính thức ký Tuyên bố chung về thiết lập đối tác chiến lược, nhằm nâng cấp quan hệ về ngoại giao, quốc phòng và thương mại song phương.

Thủ tướng Australia Malcom Turnbull phát biểu sau lễ ký đã nhấn mạnh: “Hôm nay là một ngày mang tính lịch sử. Là những đối tác chiến lược mới, Australia và Việt Nam đã cam kết sẽ cùng chung sức thực thiện một tầm nhìn, tầm nhìn chung về một khu vực an toàn, cởi mở và thịnh vượng”./.