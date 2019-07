Báo động dịch cúm tại Australia, hàng trăm trẻ sơ sinh nhập viện

Dịch bệnh trầm trọng tới mức cơ quan y tế của bang này phải đưa ra cảnh báo tiêm chủng đối với các phụ nữ mang thai để tránh những biến chứng nguy hiểm cho trẻ sơ sinh.

Ảnh minh họa: Internet.

Theo thông tin từ Bộ Y tế bang Victoria của Australia, trong những tháng gần đây mỗi tuần có khoảng gần 2.000 trường hợp mắc cúm tại bang Victoria, trong đó số ca nhiễm cúm ở trẻ sơ sinh đã gia tăng đáng kể. Từ đầu năm đến nay đã có 420 trẻ em dưới 12 tháng tuổi mắc cúm, trong đó hơn 340 trẻ em phải nhập viện. Trong khi đó, chỉ có 29 trẻ sơ sinh mắc cúm được ghi nhận trong năm 2018.

Bộ trưởng Y tế bang Victoria Brett Sutton cho biết, trẻ sơ sinh có thể không bị cúm và các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này nếu người mẹ được tiêm vắc xin cúm khi mang thai. Tuy nhiên, cũng có trường hợp trẻ em vẫn mắc cúm mặc dù người mẹ đã được tiêm phòng. Vắc xin cúm sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ biến chứng và khả năng nhập viện do cúm đối với trẻ sơ sinh do hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh vẫn còn yếu và đây là điều cần đặc biệt quan tâm đối với bất kỳ bà mẹ mang thai nào. Trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi tại bang Victoria hiện được tiêm vắc xin cúm miễn phí và tiêm phòng trong thai kỳ là an toàn và hiệu quả.

Ông Brett Sutton cũng cho biết, đến nay đã có 35.000 trường hợp mắc cúm được ghi nhận ở bang Victoria, nhưng số người nhiễm virus cúm có khả năng còn cao hơn rất nhiều lần. Tại thời điểm này năm 2018, chỉ có gần 3.000 ca nhiễm cúm được ghi nhận và cùng thời điểm này trong năm 2017, được coi là năm dịch cúm diễn biến tồi tệ cũng chỉ có 5.000 người mắc cúm. Dịch cúm năm nay có thể đang ở mức đỉnh và diễn ra sớm hơn 2 tháng so với thông thường. Từ đầu năm đến nay, Bộ Y tế bang Victoriađã cung cấp ra thị trường hơn 2 triệu liều vắc xin phòng cúm cho hơn 6 triệu dân để đối phó với dịch cúm./.