Bạo động tại nhà tù Indonesia làm 5 sĩ quan an ninh thiệt mạng

Các quan chức an ninh Indonesia hôm 9/5 cho biết, có 5 sĩ quan và 1 tù nhân thiệt mạng trong một vụ bạo động tại nhà tù ở gần thủ đô Jakarta của Indonesia. Bạo động xảy ra đêm 8/5 ở thị trấn Depok thuộc ngoại ô phía nam Jakarta. Một nhà tù Indonesia bị hỏa hoạn. Ảnh: CNN.

Theo một nhà điều tra chống khủng bố, 5 nhân viên an ninh bị thiệt mạng sau khi bị các tù nhân bắt giữ làm con tin trong vụ bạo động. Hiện một nhân viên an ninh khác vẫn đang bị các tù nhân giam giữ.

Trên trang mạng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng, IS thông báo đụng độ đã xảy ra giữa các tay súng của nhóm này đang bị giam giữ trong nhà tù với lực lượng an ninh chống khủng bố. 10 sĩ quan an ninh chống khủng bố đã thiệt mạng trong vụ đụng độ.

4 ngày trước, cảnh sát khu vực cũng đã bắt giữ 3 phần tử Hồi giáo có kế hoạch tấn công nhà tù và một đồn cảnh sát trong cùng thị trấn./.