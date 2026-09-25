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Bão Dujuan đổ bộ Nhật Bản khiến ít nhất 11 người thiệt mạng

Thứ Sáu, 09:43, 25/09/2026
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VOV.VN - Cơn bão số 25 - có tên gọi quốc tế là Dujuan, đổ bộ vào Nhật Bản những ngày qua đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.

 

Theo báo cáo của chính quyền các địa phương tại Nhật Bản, cơn bão Dujuan đã mang đến lượng mưa lớn kỷ lục, kèm theo gió giật dữ dội ở khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Tính đến thời điểm hiện tại, 11 người được xác nhận thiệt mạng và 3 người khác vẫn mất tích ở các tỉnh Chiba và Kanagawa.

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Một ngôi nhà ở Chiba bị hư hại bởi sạt lở đất do bão Dujuan gây ra. Ảnh: Jiji Press

Mưa lớn cũng khiến gần 1.000 nhà cửa bị hư hại, trong đó riêng tỉnh Chiba có 989 ngôi nhà. Ngoài ra, tại hồ Inbanuma thuộc tỉnh Chiba - nơi bị vỡ đê nghiêm trọng, mặc dù đến sáng nay (25/9) mực nước đang giảm dần, nhưng tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra ở nhiều khu vực xung quanh và công tác khắc phục đang được tiến hành. Tại các khu vực này, nhiều cánh đồng lúa bị chìm hoàn toàn trong biển nước. Một trang trại cá chép cảnh quy mô lớn tại thành phố Narita bị ngập sâu, khiến khoảng 100.000 con cá chép Koi bị cuốn trôi, gây thiệt hại ước tính lên đến 1 tỷ Yên (khoảng 6,3 triệu USD).

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cũng cho biết, tính đến 6h sáng 25/9 (theo giờ địa phương), vẫn còn khoảng 11.790 hộ gia đình ở các tỉnh Chiba và Kanagawa bị mất điện do ảnh hưởng của bão Dujuan, trong đó, Chiba bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 11.740 hộ gia đình. Công ty này đang đặt mục tiêu khôi phục điện cho một số khu vực vào cuối ngày hôm nay, nhưng chưa thể đưa ra mốc thời gian cụ thể tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất và cây đổ do mưa bão, vì việc tiếp cận các khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Các dịch vụ tàu điện tại nhiều khu vực ở Kanto đến nay vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng - dù mưa bão đã đi qua, nhiều tuyến tàu vẫn bị tạm ngừng hoạt động, trong khi một số tuyến dù đã được nối lại, nhưng tần suất hoạt động cũng giảm xuống so với mức bình thường.

Trong khi đó, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, những thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số 25 còn chưa kịp lắng xuống, Nhật Bản lại chuẩn bị đón một cơn bão lớn khác có tên gọi Surigae. Tính đến 6h sáng 25/9, cơn bão này đang di chuyển với tốc độ 20 km/giờ, áp suất trung tâm là 1000 hectopascal, tốc độ gió tối đa gần tâm bão là 20 mét/giây, và tốc độ gió tức thời tối đa là 30 mét/giây. Dự kiến ​​cơn bão sẽ di chuyển về phía Bắc trên vùng biển phía Nam Okinawa kể từ ngày mai (26/9), và có khả năng xảy ra biển động dữ dội, cùng với thời tiết khắc nghiệt tại khu vực đảo Miyako và đảo chính Okinawa thuộc tỉnh Okinawa kể từ ngày 27/9 trở đi. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về cơn bão để đảm bảo an toàn.

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Nhật Bản chuẩn bị ứng phó bão lớn

VOV.VN - Các cơ quan khí tượng quốc tế cho biết một cơn bão lớn đã hình thành ở phía Đông Philippines và đang di chuyển về phía Nam Nhật Bản. Các cơ quan chức năng của Nhật Bản đã phải lên tiếng kêu gọi người dân chú ý.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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